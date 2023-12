Gibrán, de La Academia, reaparece con nueva canción: ¿lanza indirecta a Danna Paola?

El cantante mexicano Gibrán, conocido por su participación en La Academia, hace unos años generó furor en las redes sociales luego del pequeño enfrentamiento que tuvo con Danna Paola, quien era jueza del programa. La pequeña discusión que tuvieron fue tendencia y surgieron cientos de críticas así como de memes.

Asimismo, el artista, ahora reapareció con una canción, pero, en una parte, parece lanzarle una indirecta a Danna Paola, haciendo referencia a aquella vez del conflicto.

¿Qué dijo Gibrán de Danna Paola en su nueva canción?

La canción generó diversas reacciones por parte de los internautas, la mayoría negativas, sin embargo, otros felicitan a Gibrán por su gran talento.

El nuevo tema llamado ‘La Mala’ habla de una ruptura amorosa, pero contiene un mensaje que muchos aseguran que es una indirecta hacia Danna Paola. “Y así no soy cul** mi amor”, dice el artista en su nuevo tema.

Esta frase recuerda mucho a lo que la intérprete de ‘Sodio’ le dijo aquel día que confrontó a Gibrán.

¿Qué conflicto hubo entre Danna Paola y Gibrán?

Hace tres años Gibi, quien era alumno de La Academia, llamó “cule**" a Danna Paola. Esto quedó registrado en un video y la artista mexicana decidió confrontarlo.

Danna Paola tras compartir su crítica, lo felicitó y después lo cuestiónó: “Pero dime, ¿así ya no soy culer* contigo?. Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie”.

“Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer”, continúo.

Las palabras de Danna y el rostro de Gibrán generaron muchas reacciones en las redes sociales y como era de esperarse memes.