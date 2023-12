Sofía Castro pide hacer una “coperacha” para arreglar su camioneta accidentada: FOTO

¡Una ayudadita! Sofía Castro explotó contra los periodistas, pues según ella, la imprudencia de algunos hicieron que ella chocara su camioneta y le causó un daño tan severo que hasta salió a pedir un “coperacha”, para poder arreglarla

Fue en su cuenta oficial de Instagram, en la que la actriz de la telenovela El Maleficio, expresó su molestia por haber sido acorralada por la prensa, quienes la persiguieron para obtener una declaración.

“Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se expongan. Hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos siempre de cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídennos a nosotros. Además que su seguridad no vale ninguna nota de nadie”, dijo la hija del productor José Alberto Castro y la actriz Angélica Rivera.

Tras desahogarse en su red social, Sofía Castro difundió también fotografías de cómo quedó su camioneta tras haber chocado.

Sofía Castro pide dinero para reparar su coche. Instagram

La famosa, de 27 años, pidió además a sus seguidores y a los periodistas hacer “una coperacha” para poder reparar el daño de su carro, o expresó que espera que Santa le ayude.