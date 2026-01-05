Acapulco, hogar del sol, el escenario perfecto para una escapada inolvidable

Acapulco, hogar del sol, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los destinos favoritos del espectáculo. Entre cielos despejados, brisa marina y el inconfundible calor del Pacífico, vivimos un fin de semana memorable en compañía de grandes amigos y figuras queridas del medio artístico.

La actriz Dayren Chávez, acompañada de su novio Rodolfo Zarco, así como Ricardo Margaleff y su esposa, fueron parte de esta escapada donde el descanso, la buena conversación y la diversión se dieron cita de manera natural. Las playas del puerto fueron el punto de partida perfecto para desconectarnos de la rutina y dejarnos llevar por el ritmo relajado que solo Acapulco sabe ofrecer.

Uno de los momentos más especiales llegó con una cena en Muna, un restaurante que se ha convertido en referencia obligada por su propuesta gastronómica y su atmósfera sofisticada. Entre platillos exquisitos y largas sobremesas, la noche transcurrió entre risas, anécdotas y brindis frente al mar.

El fin de semana continuó con una tarde de yate, navegando por las aguas del Pacífico, disfrutando del sol, el paisaje y la complicidad que se crea cuando el tiempo parece detenerse. Sin prisas, sin agenda, solo el placer de compartir.

Para cerrar con broche de oro, la música fue la gran protagonista. La Arena GNP vibró con el concierto de Miguel Bosé, un espectáculo que reunió nostalgia, emoción y una energía que contagió a todos los asistentes, poniendo el punto final perfecto a una escapada llena de momentos memorables.

Así, entre mar, buena mesa y música, Acapulco se convirtió una vez más en testigo de un fin de semana que celebró la amistad, el amor y el placer de vivir el presente. Un recordatorio de que, a veces, los mejores planes son simplemente compartir.