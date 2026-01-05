Suscríbete
Acapulco, hogar del sol, el escenario perfecto para una escapada inolvidable

Enero 05, 2026 • 
TVyNovelas
acapulco-hogar-del-sol-el-escenario-perfecto-para-una-escapada-inolvidable.jpeg

Acapulco, hogar del sol, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los destinos favoritos del espectáculo. Entre cielos despejados, brisa marina y el inconfundible calor del Pacífico, vivimos un fin de semana memorable en compañía de grandes amigos y figuras queridas del medio artístico.

La actriz Dayren Chávez, acompañada de su novio Rodolfo Zarco, así como Ricardo Margaleff y su esposa, fueron parte de esta escapada donde el descanso, la buena conversación y la diversión se dieron cita de manera natural. Las playas del puerto fueron el punto de partida perfecto para desconectarnos de la rutina y dejarnos llevar por el ritmo relajado que solo Acapulco sabe ofrecer.

acapulco-hogar-del-sol-escenario-perfecto-para-una-escapada-inolvidable.jpeg

Uno de los momentos más especiales llegó con una cena en Muna, un restaurante que se ha convertido en referencia obligada por su propuesta gastronómica y su atmósfera sofisticada. Entre platillos exquisitos y largas sobremesas, la noche transcurrió entre risas, anécdotas y brindis frente al mar.

acapulco-hogar-del-sol-el-escenario-perfecto-para-escapada-inolvidable.jpeg

El fin de semana continuó con una tarde de yate, navegando por las aguas del Pacífico, disfrutando del sol, el paisaje y la complicidad que se crea cuando el tiempo parece detenerse. Sin prisas, sin agenda, solo el placer de compartir.

acapulco-el-escenario-perfecto-para-una-escapada-inolvidable.jpeg

Para cerrar con broche de oro, la música fue la gran protagonista. La Arena GNP vibró con el concierto de Miguel Bosé, un espectáculo que reunió nostalgia, emoción y una energía que contagió a todos los asistentes, poniendo el punto final perfecto a una escapada llena de momentos memorables.

acapulco-hogar-del-sol-el-escenario-para-una-escapada-inolvidable.jpeg

Así, entre mar, buena mesa y música, Acapulco se convirtió una vez más en testigo de un fin de semana que celebró la amistad, el amor y el placer de vivir el presente. Un recordatorio de que, a veces, los mejores planes son simplemente compartir.

acapulco-hogar-del-sol-escenario-perfecto-una-escapada-inolvidable.jpeg
