Alejandra Barros hospitalizada tras meses de intensas grabaciones: “No me escuché”

“Creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es no escucharte”.

La actriz Alejandra Barros encendió las alarmas tras dar a conocer que está hospitalizada y ser diagnosticada con neumonía luego de enfrentar un prolongado desgaste durante las grabaciones de una telenovela.

Con una imagen en donde aparece con soporte de oxigenación, Barros explicó que los síntomas comenzaron tras tres meses de filmaciones en San Luis Potosí, bajo condiciones climáticas extremas y jornadas prolongadas de trabajo.

“El 30 de diciembre después de grabar tres meses en San Luis Potosí, en un clima de mucho calor, mucho frío, muchas horas de grabación, muchas desmañanadas y sobra decir con un cansancio tremendo… me tuve que ir al hospital porque me sentía peor de lo normal con esta gripa que ya tenía varios días”, escribió.

Luego de realizarse estudios médicos, Alejandra indicó que recibió el diagnóstico de neumonía, lo que la llevó a detenerse y reflexionar sobre los límites de su cuerpo.

“Creo que entendí lo vulnerables que somos y lo peligroso que es no escucharte”, reconoció la famosa.

Tras lo vivido, la actriz admitió que decidió ignorar las señales de su cuerpo por no querer afectar planes personales y familiares, lo que derivó en el agravamiento de su estado de salud.

“Estando agotada, queriendo tener unas vacaciones en familia y con amigos que fueran increíbles, no me escuché. Me descuidé. No quise interrumpir mis vacaciones ni las de los demás y no me cuidé como debía. Aquí el resultado”, dijo.

Barros se sinceró y expresó estar triste por haber pasado sus días de descanso enferma y subrayó que volverá a las grabaciones de la telenovela ‘Mi rival’ con temor, pues sus pulmones aún están vulnerables.

“Mañana regreso a San Luis a seguir grabando y regreso cansada, triste, con miedo a contagiarme de otra gripa con mis pulmones lastimados, pero con ganas de terminar este proyecto con todo lo que puedo dar”, externó.

Al mismo tiempo, dijo que “la producción ya me dijo que me va a cuidar muchísimo… solo quise hacer un post sobre algo que traía en la cabeza reflexionando todos estos días que tuve que estar en reposo obligatorio”, concluyó.

Finalmente, Alejandra Barros subrayó que la salud y el amor serán su prioridad rumbo a 2026, luego de este episodio que calificó como una llamada de atención.

