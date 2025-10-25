¿Qué pasó con el papá de El Patrón, luchador que llegó a ser Campeón Mundial tres veces?

Dos Caras es uno de los pocos luchadores capaces de zafarse de la llave de doble tirante al brazo.

En el ambiente de la lucha libre es bien conocido que Dos Caras impulsó, durante la primera década del siglo XX, la carrera de luchadores de sus hijos, Dos caras Jr y el Patrón, que actualmente participa en La Granja VIP.

De hecho, en la cuenta de Instagram de Dos Caras se han publicado varios videos en los que el ex campeón mundial de los pesos pesados pide el voto para su retoño ahora que trabaja de granjero en el reality show de Azteca.

La dinastía Dos Caras

Dos Caras, como luchador, fue exitoso durante poco menos de 20 años. Ganó tres veces el campeonato mundial y desarrolló una peculiar rivalidad con Canek, con quien disputó cuatro luchas memorables, siempre paras disputar el campeonato.

El 16 de noviembre de 2013, cuando Dos Caras tenia 65 años, se organizó su función de despedida en la Arena López Mateos de Talnepantla.

Desde entonces se ha dedicado a la vida familiar, procurando que la carrera de sus hijos en el pancracio sea tan exitosa como la suya, lo que ha incluido un par de polémicas pelea en la que ha hecho trampa para que su hijo Alberto el Patrón gane.

¿Cómo apoya Dos Caras a su hijo en La Granja VIP?

Cada semana, desde hace un mes, Dos Caras publica un video en el que pide el apoyo de sus fans para El Patrón, quien está como participante en La Granja VIP.

“Orgulloso siempre del trabajo de mis muchachos. El mas chico ahora está haciendo temporada en Japón. El mayor compitiendo en el reality La Granja”.

Actualmente, Dos Caras solo asiste a luchas-homenaje pero ya no se sube al ring para soltar llaves y manazos. Se dedica sobre todo a la promoción de su marca con la venta de máscaras, playeras y otros objetos con la imagen de Dos Caras.

Y también le gusta compartir mensajes de vida a sus seguidores.

“Les dejo una frase para que pasen una excelente tarde: Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Disfruten y valoren su trabajo gracias por sus buenos deseos. Su amigo Dos Caras los saluda”, escribió en el más reciente de estos mensajes.

La siguiente aparición de Dos Caras erá en el Gym del Valle, de Pachuca, donde firmará autógrafos y ofrecerá máscaras profesionales, playeras, autógrafos, fotografías”.

