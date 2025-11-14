Mhoni Vidente visualiza fraude en La Granja VIP por la salida de Lola Cortés

Mhoni Vidente mira la carta que le sale cuando pregunta por la salida de Lola Cortés de La Granja VIP y en seguida suelta una frase lapidaria.

“Nadie votó por ella”.

Lo que ve Mhoni Vidente en su tarot es una maquinación que estaba planeada desde el día uno de La Granja VIP, cuando de manera sorpresiva Lola Cortés apareció como una granjera más.

La ex jueza de hierro estaba en ese primer programa y participaba como panelista pero de pronto se destapó que en realidad iba a ser la granjera número 13.

Y entró al reality show con una personalidad muy diferente a la que se le había conocido en La Academia. Se le vio voluble, poco firme en sus decisiones y hasta un poco temeroso de mostrar sus deseos.

Así llegó al domingo 10 de noviembre, cuando aseguró que estaba a punto del colapso sicológico y muy cerca de un derrumbe emocional por o que pidió su salida de La Granja.

Y se la otorgaron. Entre lágrimas y un llanto desaforado, fue recibida en la puerta de la Granja por su hijo, quien la abrazo y le dijo: “cálmate, ya estás afuera, lo hiciste muy bien”.

¿Qué visualiza Mhoni Vidente sobre la salida de Lola Cortés?

Mhoni Vidente ve en sus cartas que nada de esto fue genuino.

“Se hizo la sufrida, le lloro... bueno, con decirles que mi gatito llora mejor que ella”.

En las cartas del tarot, lo que Mhoni Vidente alcanza a visualizar es que desde que entró a La Granja tenía pactada su fecha de salida.

“Ella tenía un contrato por un mes nada más porque tenía que salir a preparar su regreso a La Academia. Ella aceptó que la metieran pero nada más un mes”.

Para Mhoni Vidente, a pesar de este engaño, La Granja se mantendrá como un programa atractivo.