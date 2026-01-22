Eiza González EXPLOTA ante falsa nominación a los Premios Razzies como ‘Peor Actriz’: “Es una vergüenza”

“Siempre me pronuncio de lo orgullosa que me siento de mi país y de donde vengo… Pero estos momentos son los cuales son una decepciona total”.

Eiza González enfureció y califico “como una vergüenza” que se haya difundido en redes sociales que fue nominada a los Premios Razzies, mismos que premian “lo peor del cine”.

La actriz publicó un contundente mensaje para detener las críticas contra su participación en la cinta ‘La fuente de la juventud’ (Fountain of Youth), dirigida por Guy Ritchie.

“A veces son capaz de escribir LO QUE SEA para demeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan... Luego se preguntan y se cuestionan por qué no les ceden entrevistas. Para solo reiterar que por alguien después de eso no quiera, vuelven a hablar mal de ellos”, inicia su mensaje.

En su queja, Eiza lamentó que se se haya ‘nominado’ como ‘Peor Actriz’ junto a otras celebridades como Anna Chlumsky y Gal Gadot.

“Difundieron sin parar info errónea de una nominación que no existió, ni existe hacia mí, en la misma semana donde dos películas de las cuales me siento orgullosa se anunciaron en un festival increíblemente importante del cine. Ni un solo medio latino lo cubrió. Que me parece bien no es obligación pero en cambio cadenas importantes de televisión corrieron a promover una pseudo nominación que viene de una cuenta de Reddit. Una plataforma (que) no verifica. Ilegítima. Y en efecto una mentira”, externó molesta.

Es una verdadera vergüenza como algunos medios en nuestro país no pueden evitar ser amarillistas. Aveces son capaz de escribir LO QUE SEA para desmeritar a sus propios compatriotas. Y lo disfrutan. No hacen verificación de información, y a la primera oportunidad de poder difundir… — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 21, 2026

Finalmente, González llamó a la reflexión y a la responsabilidad de dar a conocer contenido falso.

“Siempre me pronuncio de lo orgullosa que me siento de mi país y de donde vengo. Cada oportunidad que tengo. Pero estos momentos son los cuales son una decepciona total. Sólo por eso hago ese comunicado publico, para recordarles que podemos ser mejor. Que sus reportes se reflejan a nivel mundial. Cómo se expresan de su propia gente resuena en otras partes. Es una vergüenza de verdad. Seamos mejores”, concluyó.