Famosos

Cristian Castro rompe el silencio tras truene con Mariela Sánchez: “No hay ningún engaño. Yo no soy el malo”

‘El Gallito Feliz’ salió a contar su versión ante los señalamientos de infidelidad.

November 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro.jpg

El intérprete dio su versión sobre su truene con Mariela Sánchez.

YouTube

“Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné. Venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación”.

Tras poco más de un año juntos, Cristian Castro y Mariela Sánchez protagonizan una de las rupturas más escandalosas del medio del espectáculo. La pareja echó por tierra sus planes de boda y todo en medio de rumores de infidelidad.

La tercera en discordia fue identificada por la prensa argentina como Marcela, quien le habría sido presentada por la propia Mariela, según ha trascendido.

Tras varias señales que dio Cristian y que llamaron la atención de los medios argentinos, y que después corrieron como pólvora a otros países, se podía ver a Castro en actitud cariñosa con otra mujer.

La entonces pareja del intérprete de ‘Azul’, Mariela, visiblemente afectada y enterada de la situación mediática, salió a dar su versión y confirmar que su noviazgo había llegado a su fin.

“Mariela siempre está en contacto con los clubs de fans (de Cristian Castro). Mariela contacta a Cristian Castro con esta chica, con la que después la engaña y se va. Ella portándose bien con la fan y la fan le comió el mandado”, mencionó la conductora de televisión Ana María Alvarado.

Fueron varios días en los que se señaló a Cristian como el culpable del fin de la historia de amor, por ello decidió salir a aclarar los sucedido con Mariela y ante un medio argentino no sólo negó el supuesto desliz, sino que dio detalles de la ruptura.

‘El Gallito Feliz’ explicó que tras varias ideas y vueltas, su relación estaba desgastada y que fueron los problemas que ya venían arrastrando lo que dañó el amor que se tenían.

“Esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné. Venimos, lamentablemente, perdiendo armonía y cosas esenciales de la relación. La verdad, no pudimos; tuvimos un amor enorme, pero con situaciones del pasado que nos dolían a ambos”, dijo Castro al Canal Siete.

Además, aclaró que no existe una tercera en discordia.

“No hay ningún engaño, no tienen que culpar a nadie. Yo nunca soy el malo. Quiero que se repita la gente que yo soy el bueno”, agregó.

Sobre su cercanía con Marcela de Filippis, el cantante dijo que ella acudió a él como una amiga y para ayudarlo a atravesar el dolor que le causó su ruptura. Incluso, dejo determinante que no busca ningún tipo de romance por el momento.

“(Marcela) vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando para no estar solo… Ella no está conmigo. Yo no voy a tener novia hoy ni mañana. Yo voy a hacer mi luto, la voy a respetar”, finalizó.

Mariela, por su parte, también se refirió a su separación, y (contrario su versión anterior) la describió como un proceso natural por el desgaste que emocional que sufrieron.

“Es simplemente el final de una relación… ya hay que darle un corte final, porque estoy explotada y tengo que trabajar”, precisó.

Lo de Sánchez y Castro atravesó por una montaña de emociones desde su comienzo, en 2023. El idilio fue un ir y venir. Una primera ruptura llegó en febrero y una segunda en mayo de 2024, sin embargo, la pareja no dejó de luchar y convencidos de que lo que sentían era real se comprometieron, indicando que llegarían al altar en febrero de 2026. Para noviembre de 2025, Cristian afirma que no busca una relación tras su ruptura.

Cristian Castro Mariela Sánchez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
