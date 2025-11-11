Adiós boda: Se confirma el truene de Cristian Castro y Mariela Sánchez; lo captan con fan en Mendoza

“Cristian se fue de mi casa hace cuatro días”.

Tan sólo pasaron nueve meses de que Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez anunciaron que tenían planes de casarse cuando se confirma su ruptura. El truene se conoció en las últimas horas y, según trascendió, el detonante habría sido una infidelidad.

El fin del romance se habría precipitado luego de que Castro fuera visto junto a una joven en Mendoza y medios argentinos dieron con la identidad de la mujer, se trata de una chica llamada Marcela y quien forma parte del club de fans del intérprete de ‘Azul’.

El revuelo comenzó con un video revelado por la periodista Marcia Frisciotti. “Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me puse a averiguar y me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada! Hace tres doritos, ¿no estaba hace más de un año con su novio?”, escribió asombrada en su publicación.

Tras filtrarse las imágenes del cantante con su fan, Mariela rompió el silencio y envió un audio al programa ‘Puro Show’ donde aseguró que Cristian la abandonó de manera repentina.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas”, dijo sorprendida.

“Qué te puedo decir… Estoy muy triste, vino la chica acá y no sé absolutamente nada“, remató.

Los medios hicieron una reconstrucción de hechos, y así se supo que el truene entre Mariela y Cristian ocurrió casi al mismo tiempo que la joven cordobesa llegaba con muchas maletas para instalarse al lado del cantante.

Marcela, se desempeña en el Ministerio de Turismo de Formosa y también lidera el club de fans, esto facilitó su contacto y cercanía con el hijo de Verónica Castro.

En tanto, la periodista Ana María Alvarado confirmó la ruptura con un mensaje de confirmación de Mariela. Añadió que fueron las fans del cantante quienes hicieron una reconstrucción tras notar actitudes sospechosas de Cristian, quien abandonó la casa de Mariela en medio de una gran pelea.

La historia de amor entre Mariela y Cristian

Lo de Sánchez y Castro atravesó por una montaña de emociones desde su comienzo, en 2023. El idilio fue un ir y venir. Una primera ruptura llegó en febrero y una segunda en mayo de 2024, sin embargo, la pareja no dejó de luchar y convencidos de que lo que sentían era real se comprometieron, indicando que llegarían al altar en febrero de 2026. Para noviembre de 2025, Cristian ya tiene un nuevo amorío.

