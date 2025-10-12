Conoce a los 18 personajes de "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Todos los personajes tienen Inteligencia Artificial en la temporada 2025 de "¿Quién es la Máscara?”

El productor del show, Miguel Ángel Fox, ha explicado que sin duda la de este año es la más espectacular de todas las ediciones de este reality show, y en gran medida es gracias al uso de la inteligencia artificial.

Por ejemplo, las transformaciones que se verán en pantalla cuando se presenta a cada uno de los concursantes, tiene una parte creada con herramientas digitales.

“Pensamos que la espectacularidad del show se quedaba corta si solamente los filmábamos”, explicó Fox.

Este domingo 12 de octubre finalmente el público verá el resultado de esta fusión entre lo artesanal de las botargas, construidas con el esmero que caracteriza al departamento de vestuario del reality, y lo digital, creado a partir de la inteligencia artificial.

Y lo verá en cada una de los personajes que te presentamos a continuación:

Todos los personajes de "¿Quién es la Máscara?” 2025

Bebeeee. Un borreguito que “su sueño encontró en ¿Quién es la máscara?”

Sonny Hámster: Luis Miguel y música disco: ¿qué más se puede pedir?

Sonny Hámster Instagram

Hieny Fer. Elegante, risueña, con estilo y diversión, así es Hieny Fer, quien dará una fiesta divertida con su risa

Capibara. Con un espíritu más reggaetonero, aparece este personaje que se puso de moda por la película “Flow”

Carro Ñero.- Un rapero de esos que tiene su flow callejero

Maestro Bops. Es muy romántico y le encanta la música

María Ovina. Coqueta, vanidosa, parlanchina, pero llena de energía, así es María Ovina y está lista para llegar al escenario

María Ovina Instagram

Ruby Gloss. Es el reinado del glamour y fruto de libertad de género

Ruby Gloss Instagram

Federico García.- Un elegante mesero que sirve sueños con pasión

Metaliebre. Amante de la música regional y ls cumbias, pero con estilo metalero para conquistar una que otra “morrita”

Mini Chang. Penosa, pero extrovertida y una vez que está en el escenario todo se le olvida

Monsqueeze. Es un standupero que no da una, pero su sueño es provocar carcajadas

Monsqueez Instagram

Samurái. Creció entre artes marciales, aunque en el fondo soñaba con ser bailarín folclórico

Samurái Instagram

Shiba Moon. Es una perra luchona, es mamá, influencer y tiene todo el sentido de la moda

Shibamoon Instagram

Tony Manguera. Le gusta hacer de cada día una aventura

Rockero elegante Instagram

Nocturna. Un mamífero que demuestra elegancia y refinamiento a cada paso que da

Sonaja, chupón y bebé: Un trío musical y muy tierno

Tropicoco. La vibra y flow de TropiCoco nos van a dejar con ganas de más

Tropicoco ysu flow Instagram

"¿Quién es la Máscara?” comienza este domingo 12 de octubre en Las estrellas.