Conoce a los 18 personajes de "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Este domingo 12 de octubre comienza el reality show que introdujo una innovación: el uso de inteligencia artificial en la televisión mexicana

October 12, 2025 • 
Alejandro Flores
El misterio ha vuelto

El misterio ha vuelto



Todos los personajes tienen Inteligencia Artificial en la temporada 2025 de "¿Quién es la Máscara?”

El productor del show, Miguel Ángel Fox, ha explicado que sin duda la de este año es la más espectacular de todas las ediciones de este reality show, y en gran medida es gracias al uso de la inteligencia artificial.
Por ejemplo, las transformaciones que se verán en pantalla cuando se presenta a cada uno de los concursantes, tiene una parte creada con herramientas digitales.

“Pensamos que la espectacularidad del show se quedaba corta si solamente los filmábamos”, explicó Fox.

Este domingo 12 de octubre finalmente el público verá el resultado de esta fusión entre lo artesanal de las botargas, construidas con el esmero que caracteriza al departamento de vestuario del reality, y lo digital, creado a partir de la inteligencia artificial.
Y lo verá en cada una de los personajes que te presentamos a continuación:


Todos los personajes de "¿Quién es la Máscara?” 2025

  • Bebeeee. Un borreguito que “su sueño encontró en ¿Quién es la máscara?”

  • Sonny Hámster: Luis Miguel y música disco: ¿qué más se puede pedir?
Sonny Hámster

Sonny Hámster



  • Hieny Fer. Elegante, risueña, con estilo y diversión, así es Hieny Fer, quien dará una fiesta divertida con su risa

  • Capibara. Con un espíritu más reggaetonero, aparece este personaje que se puso de moda por la película “Flow”

  • Carro Ñero.- Un rapero de esos que tiene su flow callejero

  • Maestro Bops. Es muy romántico y le encanta la música

  • María Ovina. Coqueta, vanidosa, parlanchina, pero llena de energía, así es María Ovina y está lista para llegar al escenario
María Ovina

María Ovina



  • Ruby Gloss. Es el reinado del glamour y fruto de libertad de género
Ruby Gloss

Ruby Gloss



  • Federico García.- Un elegante mesero que sirve sueños con pasión

  • Metaliebre. Amante de la música regional y ls cumbias, pero con estilo metalero para conquistar una que otra “morrita”

  • Mini Chang. Penosa, pero extrovertida y una vez que está en el escenario todo se le olvida

  • Monsqueeze. Es un standupero que no da una, pero su sueño es provocar carcajadas
Monsqueez

Monsqueez



  • Samurái. Creció entre artes marciales, aunque en el fondo soñaba con ser bailarín folclórico
Samurái

Samurái



  • Shiba Moon. Es una perra luchona, es mamá, influencer y tiene todo el sentido de la moda
Shibamoon

Shibamoon



  • Tony Manguera. Le gusta hacer de cada día una aventura
Tony Manguera

Rockero elegante



  • Nocturna. Un mamífero que demuestra elegancia y refinamiento a cada paso que da

  • Sonaja, chupón y bebé: Un trío musical y muy tierno

  • Tropicoco. La vibra y flow de TropiCoco nos van a dejar con ganas de más
Tropicoco

Tropicoco ysu flow



"¿Quién es la Máscara?” comienza este domingo 12 de octubre en Las estrellas.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
