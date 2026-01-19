Suscríbete
Confirman la muerte de Valentino Garavani, legendario diseñador que vistió a los más famosos del mundo

El icono de la moda italiana perdió la vida a los 93 años.

Enero 19, 2026 
Ericka Rodríguez
Valentino Garavani murió a los 93 años.

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse el fallecimiento del diseñador Valentino Garavani, referente de la alta costura internacional.

Fue la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti quienes confirmaron que el diseñador murió serenamente en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos.

LEE TAMBIÉN: 'El Rey León' está de luto, despiden a su director quien perdió la vida mientras viajaba por Egipto

‘El gigante de la moda’ perdió la vida a los 93 años.

Los funerales de Garavani se llevarán a cabo en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la capital italiana.

Valentino Garavani es considerado uno de los grandes referentes de la alta costura del siglo XX y deja una huella imborrable en la moda internacional.

Descanse en paz.

