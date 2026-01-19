Famosos
Valentino Garavani
Es considerado uno de los grandes referentes de la alta costura del siglo XX. Fundó una prestigiosa marca con su nombre con la que vistió a la mayoría de las celebridades del mundo. Murió a los 93 años el 19 de enero de 2026.
Famosos
Confirman la muerte de Valentino Garavani, legendario diseñador que vistió a los más famosos del mundo
El icono de la moda italiana perdió la vida a los 93 años.
Enero 19, 2026
·
Ericka Rodríguez