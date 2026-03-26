¡Como si fuera Juan del Diablo! Así luce el hijo de Eduardo Palomo

Eduardo Palomo tuvo en 1993 la oportunidad de interpretar a Juan del Diablo, un anti héroe que vive a salto de mata entre el Golfo de México y el puerto de Veracruz.

Para Palomo fue su consagración en las telenovelas mexicanas pues su interpretación resultó muy aplaudida: su actitud de pirata desvergonzado, con el cabello largo y lacio, descamisado y con la mirada puesta siempre en ser libre.

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Después de hacer a Juan del Diablo (en donde sus protagonistas fueron Ana Colchero y Edith González), Eduardo Palomo buscó hacer carrera en Estados Unidos. Su sueño se truncó cuando murió de manera trágica en un restaurante, víctima de un infarto fulminante luego de una carcajada.

Le sobrevivieron su esposa Carina Ricco y sus dos hijos Fiona Alexa y Luca.

Fiona ha comenzado, desde hace tres años, una carrera de actriz con actuaciones sobre todo en series y películas. Luca, por su parte, se dedicó primero a la música y aprendió a tocar guitarra y piano. En este último desarrolló cierto grado de virtuosismo que se puede apreciar en algunas de sus publicaciones de Instagram.

Como dos gotas de agua: Eduardo y Luca Palomo

Pero también se desarrolló como fotógrafo bajo el concepto de “escribir con la luz”, con el cual ha desarrollado un instinto por captar los “colores en movimiento” no sólo en fotos, también en video.

Elizabeth Beristain, una colega fotógrafa y cineasta independiente le hizo una sesión de fotos en la que Luca Palomo mostró una actitud rebelde.

Eduardo y Luca Palomo Instagram

Con el cabello largo y la mirada puesta en ser libre, las fotos de esta sesión mostraron a Luca casi idéntico a su padre en su personaje de Juan del Diablo.

“Asombroso. Yo pensé que tu hermana lucía como tu padre pero tu eres prácticamente su gemelo”, escribió una de sus seguidoras.

De hecho, tocar el piano también podría verse como un cierre de ciclos para los Palomo, ya que Eduardo siempre soñó con aprender a tocar el piano.

