Litzy y Chef Poncho Cadena se casaban el 11 de octubre... ¿Por qué suspendieron la boda?

El amor llegó a las vidas de Litzy y el Chef Poncho Cadena con tanta fuerza, que decidieron comprometerse y casarse este 2025.

Sin embargo, la actriz y cantante confirmó que la boda quedó pospuesta.

En una entrevista con el reportero Alan Morales, quien compartió el video en su canal de YouTube, Litzy confirmó los motivos por lo que ya no se casará en los próximos días.

“Según nosotros nos casábamos el 11 de octubre” dijo Litzy.

“No hay mucha actualización... ¡No hemos preparado nada! Ha sido complicado porque los dos andamos del bingo al tango, no nos hemos podido sentar a hacerlo (la planeación”, confesó.

“Cuando es una boda fuera de la ciudad la gente tiene que planificarse con hoteles, boletos de avión... y se nos hizo cruel poner a la gente así de ‘dos semanas antes, vénganse el 11 de octubre’”.

“Vamos a tomarnos un poco de tiempo. No hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que todo va bien, y en algún momento lo vamos a hacer”, contó a los reporteros que la encontraron en el aeropuerto.

Litzy confirmó que, por ahora, no hay fecha para su boda.

Litzy se casa con Chef Poncho Cadena instagram

Litzy y Poncho Cadena anunciaron su compromiso en enero de 2025 con un video publicado en Instagram, con el texto: “Este arroz ya se coció”.

Hace tiempo, nos contó que planeaban una boda en CDMX y otra en Los Cabos. “Seguramente haremos alguna celebración en Cabo también, pero seguro el civil y el religioso será aquí. En cuanto al vestido, sólo usaré uno porque quiero estar relajada y disfrutar”.

Esta etapa de su vida ha sido la mejor que ha podido experimentar Litzy, ya que encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional.

“Me siento agradecida de poder estar enamorada, de estar con la persona correcta, hay que saberlo aprovechar y todo pasa, lo bueno y lo malo, entonces este momento que está increíble lo voy a aprovechar al máximo y ya veremos qué pasa. La verdad es que me encantaría tener muchos hijos, no me alcanzará el tiempo, pero quiero cuatro”, nos dijo hace tiempo.