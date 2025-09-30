Suscríbete
Famosos

Litzy y Chef Poncho Cadena se casaban el 11 de octubre... ¿Por qué suspendieron la boda?

La cantante se sinceró sobre los motivos.

September 30, 2025 • 
TVyNovelas
litzy-poncho-cadena-.jpg

Litzy y Poncho Cadena

José Luis Ramos

El amor llegó a las vidas de Litzy y el Chef Poncho Cadena con tanta fuerza, que decidieron comprometerse y casarse este 2025.

Sin embargo, la actriz y cantante confirmó que la boda quedó pospuesta.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

En una entrevista con el reportero Alan Morales, quien compartió el video en su canal de YouTube, Litzy confirmó los motivos por lo que ya no se casará en los próximos días.

“Según nosotros nos casábamos el 11 de octubre” dijo Litzy.

“No hay mucha actualización... ¡No hemos preparado nada! Ha sido complicado porque los dos andamos del bingo al tango, no nos hemos podido sentar a hacerlo (la planeación”, confesó.

“Cuando es una boda fuera de la ciudad la gente tiene que planificarse con hoteles, boletos de avión... y se nos hizo cruel poner a la gente así de ‘dos semanas antes, vénganse el 11 de octubre’”.

“Vamos a tomarnos un poco de tiempo. No hay prisa, ya sabemos que estamos juntos, que todo va bien, y en algún momento lo vamos a hacer”, contó a los reporteros que la encontraron en el aeropuerto.

Litzy confirmó que, por ahora, no hay fecha para su boda.

litzy-boda-chef-poncho.jpg

Litzy se casa con Chef Poncho Cadena

instagram

Litzy y Poncho Cadena anunciaron su compromiso en enero de 2025 con un video publicado en Instagram, con el texto: “Este arroz ya se coció”.

Hace tiempo, nos contó que planeaban una boda en CDMX y otra en Los Cabos. “Seguramente haremos alguna celebración en Cabo también, pero seguro el civil y el religioso será aquí. En cuanto al vestido, sólo usaré uno porque quiero estar relajada y disfrutar”.

Esta etapa de su vida ha sido la mejor que ha podido experimentar Litzy, ya que encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional.

“Me siento agradecida de poder estar enamorada, de estar con la persona correcta, hay que saberlo aprovechar y todo pasa, lo bueno y lo malo, entonces este momento que está increíble lo voy a aprovechar al máximo y ya veremos qué pasa. La verdad es que me encantaría tener muchos hijos, no me alcanzará el tiempo, pero quiero cuatro”, nos dijo hace tiempo.

Litzy Chef Poncho Cadena
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
carlos-arau--.jpg
Famosos
Murió Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’ y sobrino de Alfonso Arau: Esta fue su última publicación
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Sebastián-Ligarde.jpg
Famosos
Sebastián Ligarde asegura que vio un OVNI cerca de su casa: era color plateado con forma de espiral
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade-Luz-Maríz-Zetina.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a ‘Montse & Joe’, predice Mhoni Vidente; y arremete contra Luz María Zetina
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mariana-ochoa-pension-.jpg
Famosos
Mariana Ochoa alza la voz por las mamás: Estrena ‘La Pensión’ y cuenta su historia
September 30, 2025
 · 
Nayib Canaán
Nicole-Kideman-Keith-Urban.jpg
Hollywood
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años juntos: rumores de crisis y tensiones salen a la luz
El cantante habría tomado la decisión de la ruptura pese a los esfuerzos de la actriz por salvar su matrimonio.
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cuarto-noche-lcdlfm-.jpg
Famosos
La Jefa ordenó la reapertura del Cuarto Noche: Les habían quitado las cobijas azules por esto
Aldo De Nigris y Mar Contreras se habían quejado que Cuarto Eclipse parecía Cuarto Día... Ahora entendieron por qué.
September 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
visitantes-casa-famosos-.jpg
Famosos
Quién es quién de los visitantes de La Casa de los Famosos México durante 24 horas
¡Las sorpresas no se detienen para los finalistas!
September 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
dalilah-derbez--.jpg
Famosos
Dalilah Polanco relata en LCDLFM el día que Eugenio Derbez le rompió el corazón por una traición
Esta vez no dijo nombres, pero ya había dado más detalles en entrevistas previas.
September 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero