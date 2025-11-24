‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda

“Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool”.

Primero era el encuentro, ahora los seguidores de ‘Cazzu’ y Belinda tienen puestas todas sus esperanzas en que entre ambas se de una colaboración musical.

Hace unos días se vivió “un momento histórico” en el que las dos exnovias de Christian Nodal se conocieron. Las populares estrellas se encontraron, se saludaron, posaron juntas, recibieron un premio y por si fuera poco platicaron brevemente.

Belinda y Christian tuvieron un romance idílico pero un rompimiento tan tormentoso que para la historia de la farándula quedarán las madrugadas en las que Nodal hacía transmisiones en vivo para pelear con los fans de su expareja.

Su truene con ‘Cazzu’ no fue muy distinto: luego de dos años de feliz relación y de ser padres de una niña, se separaron en medio de un escándalo de supuesta infidelidad: ‘La Jefa’ ha acusado a Nodal de engañarla pero él siempre lo ha negado.

Todas esas historias se unieron cuando ‘Beli’ y ‘Cazzu’ se reunieron en el evento en el que, además, recibieron un premio. Ambas artistas lucieron felices ante las cámaras y durante el evento.

Diversos medios de comunicación dan cuenta que, tras conocerse las famosas cantantes intercambiaron una breve conversación donde mencionaron que sus fans “morían por esa foto”. También trascendió que la argentina mostró mucho interés en conocer a la mexicana.

“Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool”, mencionó ‘Cazzu’.

‘La Jefa’ mencionó que apenas se están conociendo y no quiere quemar etapas, por lo que una colaboración musical no está en sus planes cercanos.

“(Somos) solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo la música trapera.

Belinda, por su parte, mencionó que admira mucho a ‘Cazzu’ y que ella sí está dispuesta a crear una canción en conjunto.

