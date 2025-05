Yeri MUA reveló las terribles consecuencias que sufrió por hacerle brujería a su exnovio: ‘Murió de forma extraña’

La vida sentimental de Yeri MUA siempre ha despertado desde siempre gran interés entre sus seguidores, especialmente porque ha estado involucrada en distintos escándalos con su expareja. Sin embargo, la intimidad de la polémica influencer tiene un pasaje mucho más oscuro que finalmente salió a la luz: la vez que hizo brujería en contra de su exnovio, sin siquiera imaginar el espantoso desenlace que le esperaba.

Yeri MUA confesó que le hizo un amarre a su ex, pero lo pagó con un enorme dolor

Durante su reciente participación en el podcast “Morras malditas”, Yeri Cruz Varela habló sobre su cercanía con el mundo de lo paranormal. Entre las anécdotas que incluyó, está la ocasión que Yeri MUA buscó a una bruja para que “amarrara” a su exnovio, con el fin de que no la dejara por otra mujer, algo que no solo no funcionó, sino que le cobró de la peor manera al arrebatarle a una de sus mascotas.

“Estaba recién dejada, y claramente muy herida y migajera, ya era como un capricho, porque sí se volvió un capricho y una obsesión. Entonces, le pedí a mi bruja que lo hiciera con magia negra, literal, como se hace un amarre; con los dos muñecos amarrados, las fotos, lo enterró en un panteón”, explicó la también cantante, admitiendo además que tuvo que pagar una fuerte cantidad de dinero por estos servicios, despertando sospechas de que podría haber invertido una suma casi tan grande como lo el dinero que supuestamente se gastó en sus cirugías estéticas.

Yeri MUA admitió que ha recurrido a la brujería por sus exnovios Instagram

Posteriormente, la veracruzana explicó que tras concluirse todo el proceso, comenzó a notar cosas extrañas, pero sobre todo experimentó las consecuencias de sus actos cuando uno de sus animalitos de compañía murió de manera repentina, lo que habría sido un estrago de las energías a las que ella recurrió para retener a un hombre.

“Me la cobraron. Falleció una mascota que quería mucho, pero falleció de una forma muy extraña, sin explicación alguna. De la noche a la mañana apareció muerta y la bruja me dijo que era porque obviamente, a esa energía oscura a la que le pedí que él (su ex) regresara, de cierto modo se iba a cobrar”, apuntó, señalando que para ese momento ella ya no estaba interesada en ver resultados.

¿A quién le hizo brujería Yeri MUA? La lista de sus viejos amores

Pese a que no dio nombres de la persona con la que quiso usar magia negra para que continuara a su lado, en redes sociales rápidamente comenzó a especularse sobre esta identidad. Sin embargo, hasta el momento no está claro quién fue el hombre que obsesionó a la intérprete de “Línea del perreo” al grado de que la puso a hacer amarres, pero ya hay varios sospechosos en su historial amoroso.

La lista conocida sobre quiénes han sido los novios de Yeri MUA, incluye los siguientes nombres: