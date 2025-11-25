Martha Higareda vivió momento paranormal en su embarazo; sus gemelas estaban “muy alteradas”

“Necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar”.

El pasado 18 de noviembre, se supo que la actriz Martha Higareda se había convertido en madre de sus gemelas, fruto de su amor con Lewis Howes, aunque varios días antes provocó preocupación tras alejarse de las redes sociales.

Poco después, la intérprete reveló que tanto ella como una de sus hijas habían presentado complicaciones de salud, y aunque no dio detalles, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que están bien.

La actriz enterneció al mundo digital al compartir un video en el que se observan inicialmente las manos de Lewis, después las de ella y finalmente las manitas de sus recién nacidas.

Todo han sido suspiros y buenos deseos para Martha y sus bebés, sin embargo, la protagonista de ’No maches, Frida’, reveló que durante su embarazo vivió un evento que perturbó su tranquilidad.

Y es que en medio de la grabación de un episodio de su podcast ‘De Todo Un Mucho’, donde abordó el tema de los sueños con personas que murieron, Higareda narró que sus gemelas estaban “muy alteradas”.

Según su relato, el programa transcurría con normalidad, pero en un momento durante la conversación comenzaron a ocurrir cosas extrañas y los aparatos electrónicos fallaron, provocando que la emisión terminara abruptamente. Añadió también que su casa se llenó de moscas panteoneras.

“Sí, estuvo cañón lo que pasó en ese episodio. (Martha) se empezó a sentir muy incómoda con el tema (…), me empezó a escribir: ‘Oye no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal’”, dijo Yordi Rosado, con quien hace el programa.

Además, el conductor expresó que tenía temor de sacar el episodio al aire por todas las situaciones que ocurrieron, sin embargo, lo quiso exponer para que los seguidores del podcast le dieran sus posibles explicaciones.

“Y luego me empezaste a poner: ‘Las niñas están pateando, las niñas me están pateando la panza, están muy alteradas y esto no es normal. Jamás en la vida se alteran así mucho menos a esta hora’. Me dice: ‘Están alteradas por el tema que están tocando’”, recordó Rosado.

Martha aseguró que un día después se sentía muy mal y empezó a notar una fuerte pestilencia en su casa, sumado a las moscas, que según la actriz salían de una habitación específica. Por ello, decidió llamar a un fumigador.

La empresa terminó con las moscas y la actriz lo atribuyó a que probablemente había un animal muerto en las tuberías, y así, llamó a expertos para que sacaran al presunto animal sin vida, sin embargo no había nada. Por ello, Martha atribuyó la experiencia a un evento paranormal.

“Ahí fue donde yo dije ‘necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar’ (…) Mira la cruz que tenemos aquí, está porque yo ya la puse ahí. Dije: ‘Ah no, esto no me vuelve a pasar’ (…) Tengo un Cristo bendito y exorcizado”, finalizó.