Suscríbete
Famosos

Martha Higareda vivió momento paranormal en su embarazo; sus gemelas estaban “muy alteradas”

Durante la emisión de su podcast trató un tema sensible que la llevó a experimentar un evento que cataloga como paranormal.

Noviembre 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
martha-higareda---.jpg

Martha Higareda

YouTube

“Necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar”.

El pasado 18 de noviembre, se supo que la actriz Martha Higareda se había convertido en madre de sus gemelas, fruto de su amor con Lewis Howes, aunque varios días antes provocó preocupación tras alejarse de las redes sociales.

Poco después, la intérprete reveló que tanto ella como una de sus hijas habían presentado complicaciones de salud, y aunque no dio detalles, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que están bien.

La actriz enterneció al mundo digital al compartir un video en el que se observan inicialmente las manos de Lewis, después las de ella y finalmente las manitas de sus recién nacidas.

Todo han sido suspiros y buenos deseos para Martha y sus bebés, sin embargo, la protagonista de ’No maches, Frida’, reveló que durante su embarazo vivió un evento que perturbó su tranquilidad.

Y es que en medio de la grabación de un episodio de su podcast ‘De Todo Un Mucho’, donde abordó el tema de los sueños con personas que murieron, Higareda narró que sus gemelas estaban “muy alteradas”.

Según su relato, el programa transcurría con normalidad, pero en un momento durante la conversación comenzaron a ocurrir cosas extrañas y los aparatos electrónicos fallaron, provocando que la emisión terminara abruptamente. Añadió también que su casa se llenó de moscas panteoneras.

“Sí, estuvo cañón lo que pasó en ese episodio. (Martha) se empezó a sentir muy incómoda con el tema (…), me empezó a escribir: ‘Oye no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal’”, dijo Yordi Rosado, con quien hace el programa.

Además, el conductor expresó que tenía temor de sacar el episodio al aire por todas las situaciones que ocurrieron, sin embargo, lo quiso exponer para que los seguidores del podcast le dieran sus posibles explicaciones.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“Y luego me empezaste a poner: ‘Las niñas están pateando, las niñas me están pateando la panza, están muy alteradas y esto no es normal. Jamás en la vida se alteran así mucho menos a esta hora’. Me dice: ‘Están alteradas por el tema que están tocando’”, recordó Rosado.

Martha aseguró que un día después se sentía muy mal y empezó a notar una fuerte pestilencia en su casa, sumado a las moscas, que según la actriz salían de una habitación específica. Por ello, decidió llamar a un fumigador.

La empresa terminó con las moscas y la actriz lo atribuyó a que probablemente había un animal muerto en las tuberías, y así, llamó a expertos para que sacaran al presunto animal sin vida, sin embargo no había nada. Por ello, Martha atribuyó la experiencia a un evento paranormal.

“Ahí fue donde yo dije ‘necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar’ (…) Mira la cruz que tenemos aquí, está porque yo ya la puse ahí. Dije: ‘Ah no, esto no me vuelve a pasar’ (…) Tengo un Cristo bendito y exorcizado”, finalizó.

Martha Higareda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
wendy-cirugia-.jpg
Famosos
Wendy Guevara fue a dar a la hospital y decide transmitir después de la cirugía, ¿qué le pasó?
Noviembre 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aislinn-luto-mama.jpg
Famosos
Aislinn Derbez está de luto: Murió su mamá, Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera
Noviembre 24, 2025
 · 
TVyNovelas
Patricio-Borghetti.jpg
Famosos
Patricio Borghetti fuera de ‘Venga la Alegría’; anuncia su salida: “es una decisión complicada”
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ arrasó con el rating la noche de revelación de Wendy Guevara
Noviembre 24, 2025
 · 
TVyNovelas
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Caso Fede Dorcaz tiene avances: Fiscalía CDMX detuvo a dos hombres que habrían participado en el homicidio
Las autoridades revelaron las identidades de sus presuntos asesinos.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Camila-Sodi.jpg
Camila Sodi habla por primera vez del secuestro de su mamá y las amenazas que recibió su familia
La actriz narró los momentos de angustia que vivió cuando Ernestina Sodi y su tía Laura Zapata fueron plagiadas.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ricardo-Abarca.jpg
Famosos
Actor de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’ sufrió terrible accidente por el que perdió los dedos de la mano
Ricardo Abarca recordó una difícil etapa que le provocó muchas inseguridades.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sylvia-Pasquel.jpg
Sylvia Pasquel reveló a la actriz más conflictiva con la que ha trabajado: “desaparecía dos días del set”
Y soltó el nombre de otra compañera “muy desordenada” con la que compartió los camerinos.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez