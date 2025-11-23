Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”

El músico Omar Harfouch asegura que renunció a su papel de juez en Miss Universo 2025 y ahora exige la renuncia de Fátima Bosch y de Raúl Rocha, como dueño de la Organización Miss Universo, al acusar que hubo trampa en las votaciones que dieron como ganadora a la mexicana.

Omar Harfouch, quien es pianista y compositor, acusó a la Organización de favorecer a algunas concursantes mediante una especie de “jurado alterno” encargado de asegurarse de que las “favoritas” estuvieran en la ronda final realizada el pasado 20 de noviembre, incluida Fátima Bosch.

Omar Harfouch vs. Fátima Bosch Instagram

Sin embargo, el mexicano Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, insiste en que Omar no renuncio, sino que él lo despidió. Este domingo 23 de noviembre, incluso publicó en redes sociales su versión del asunto, y aprovechó para llamar a Harfouch un “pseudomúsico oportunista”.

“La única verdad que se mantiene es que ningún juez renunció. El músico, a quien nadie conocía, resultó ser un oportunista, y cualquiera con buen juicio puede ver cómo un desconocido intentó aprovecharse de la fama de Miss Universo para ganar seguidores”, escribió Raúl Rocha en Instagram.

“Sinceramente, siento lástima y compasión por alguien a quien me pidieron ayuda para su supuesto “concierto por la paz” y en quien deposité mi confianza, alguien que ni siquiera podía mirarme a los ojos porque siempre se esconde tras gafas oscuras, incluso de noche”.

“Espero que la verdad sobre quién es realmente y sobre su historia salga pronto a la luz, que se haga justicia y que también emprendamos acciones legales. Animo a todos a eliminarlo de sus redes sociales y a mostrarle al mundo que los oportunistas que explotan a otros no tienen cabida aquí, especialmente aquellos que inventan imágenes de IA que dañan la reputación de otros solo para beneficiarse y alimentar su ego e inseguridad.

“En cuanto a los otros dos jueces, a quienes respeto, debo enfatizar que no renunciaron. Solo Dios, ellos y yo lo sabemos. Prefiero no extenderme más por respeto a ellos y a la organización”.

“Todo el circo en torno a su supuesta renuncia fue creado falsamente, una vez más, por el pseudomúsico para su propio beneficio, sabiendo que, con su pobre y limitada carrera, no recibiría atención mediática. Exigí que dejara de involucrar a terceros que nunca han afirmado haber renunciado, porque ese no es el caso, y las circunstancias particulares de cada situación no tienen nada que ver con las intenciones de este desafortunado músico”.

Omar Harfouch exige renuncia de Fátima Bosch

En sus redes sociales, Omar Harfouch publicó una lista de medidas que afectarían el resultado de Miss Universo y traerían consecuencias graves. Y es que Harfocuh solicitó la renuncia inmediata de Fátima Bosch y de Raúl Rocha. Así lo escribió:

1. La renuncia inmediata de Miss México tras la confirmación de los vínculos financieros y políticos entre su familia y la Organización Miss Universo.

2. La renuncia de Raúl Rocha, presidente del Comité de Miss Universo, y su destitución permanente de todas las actividades relacionadas con los concursos de belleza, debido a graves violaciones a la ética y al estatuto internacional de concursos de belleza.