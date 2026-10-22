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Al interior del lujoso (y rosa) baby shower del segundo bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Te mostramos dónde y cómo fue el festejo, sellado por un tierno beso entre Carlos y Cynthia

Octubre 21, 2026 • 
Alejandro Flores
baby shower carlos y cynthia.jpg

Los felices padres de María

Instagram Cynthia Rodríguez

“Ay amiga estás radiante”, escribió la cantante Joy al resumir los videos de Cynthia Rodríguez en el baby shower de María.

Cynthia y su esposo, el cantante Carlos Rivera están en espera de su segundo bebé, a la que desde ahora ella ya llama “nuestra princesa María”. Será la hermanita de León, el primogénito de la pareja y que actualmente tiene tres años.

“Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”, publicó la conductora y empresaria.

La publicación muestra aspectos impresionantes del baby showe, marcado por el rosa como el color dominante.

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¿Cómo fue la fiesta del baby shower del segundo bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

La fiesta se realizó en un jardín de ambiente campirano y con estructura tipo californiana.
El menú fue de cuatro tiempos: una entrada de Croquetas de chicharrón con queso manchego y mayonesa de chiles toreados; primer tiempo de coliflor rostizada; plato fuerte: salmón con costra de pistache o ternera con puré rústico; y el postre de fresas de chocolate.

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Ericka Rodríguez

Cynthia vistió, de hecho, un vestido largo de color rosa claro, ajustado al cuerpo, con cuello alto sin mangas y un nudo drapeado en la cintura.

baby shower carlos y cynthia (1).jpg

La mamá radiante y el menú de la fiesta

Instagram

Carlos, por su parte, vistió un traje impecable, en tono rosado y con una camisa del mismo color del vestido de Cynthia.

Ella, tal y como lo escribió Joy, luce radiante con su pancita de siete meses de embarazo.

En varios lugares del jardín se colocó una M estilizada en honor a la futura princesa mientras que el techo se adorno con un tul rosa enorme en forma de cielo raso apuntalado al centro.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Carlos Rivera Cynthia Rodríguez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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