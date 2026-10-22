Al interior del lujoso (y rosa) baby shower del segundo bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

“Ay amiga estás radiante”, escribió la cantante Joy al resumir los videos de Cynthia Rodríguez en el baby shower de María.

Cynthia y su esposo, el cantante Carlos Rivera están en espera de su segundo bebé, a la que desde ahora ella ya llama “nuestra princesa María”. Será la hermanita de León, el primogénito de la pareja y que actualmente tiene tres años.

“Baby shower de nuestra princesa María. Felices de recibir tanto amor de nuestra familia y amigos”, publicó la conductora y empresaria.

La publicación muestra aspectos impresionantes del baby showe, marcado por el rosa como el color dominante.

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¿Cómo fue la fiesta del baby shower del segundo bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

La fiesta se realizó en un jardín de ambiente campirano y con estructura tipo californiana.

El menú fue de cuatro tiempos: una entrada de Croquetas de chicharrón con queso manchego y mayonesa de chiles toreados; primer tiempo de coliflor rostizada; plato fuerte: salmón con costra de pistache o ternera con puré rústico; y el postre de fresas de chocolate.

Cynthia vistió, de hecho, un vestido largo de color rosa claro, ajustado al cuerpo, con cuello alto sin mangas y un nudo drapeado en la cintura.

La mamá radiante y el menú de la fiesta Instagram

Carlos, por su parte, vistió un traje impecable, en tono rosado y con una camisa del mismo color del vestido de Cynthia.

Ella, tal y como lo escribió Joy, luce radiante con su pancita de siete meses de embarazo.

En varios lugares del jardín se colocó una M estilizada en honor a la futura princesa mientras que el techo se adorno con un tul rosa enorme en forma de cielo raso apuntalado al centro.