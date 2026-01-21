Suscríbete
Famosos

Brenda Bezares impacta sin maquillaje y revela que practica ORINOTERAPIA en ‘¿Apostarías por mí?’

La esposa de Mario Bezares sorprendió a los seguidores de la emisión.

Enero 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Brenda-Bezarez.jpg

Brenda Bezarez impactó al aparecer sin maquillaje.

YouTube

“Yo me levanto, hago la pipí como me dijo y todo, agarró los algodoncitos y empiezo a ponérmelo en la cara”.

La cantante, conductora y esposa de Mario Bezares, Brenda, sorprendió a los espectadores del reality ‘¿Apostarías por mí?’, al aparecer aplicándose la base de maquillaje, dejando al descubierto un rostro casi al natural.

Su participación junto a su pareja y ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ en su edición 2, se vio marcada por comentarios sobre su aspecto, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

En la primera semana del reality, mientras se preparaba frente a la cámara, Brenda le contaba a Lorenzo Méndez y a su esposa Claudia Galván cómo la habían criticado por aceptar los cuatro millones de pesos que Mario le regaló tras ganar la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, más allá de los detalles financieros, lo que acaparó la atención del público fue su rostro con la base de maquillaje.

LEE TAMBIÉN: Ilse y Mimí de ‘Flans’ destapan verdadera personalidad de Ivonne: muy intensa, difícil, nos dejaba de hablar

Algunos de los comentarios que le dejaron en las redes sociales a Brenda, fueron: “Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”, “Ni parece Brenda”, “Ya nos la cambiaron por otra”, “Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible”.

Ante las críticas, su hijo Alan Bezares no dudó en salir a defenderla y expresó en uno de los videos que se viralizaron: “Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… para mí es, y siempre será, la más hermosa de todas”.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Orinoterapia

Pero las polémicas apenas comienzan dentro del reality y Brenda ya dio de qué hablar también al mencionar que practica la orinoterapia por recomendación del cantante Sebastian Yatra.

La conductora explicó que usa su propia orina y la coloca en la piel de su rostro. “Sí existe un libro, sí hay una cienciología sobre la orinoterpia. Yo me levanto, hago la pipí como me dijo y todo, agarró los algodoncitos y empiezo a ponérmelo en la cara”, explicó Brenda provocando un gesto de desagrado de algunos participantes, quienes optaron por retirarse del lugar y la charla.

Otra de las famosas que estaba en la conversación puntualizó en la importancia de tener buena alimentación y tomar agua como algo clave para el tratamiento.

MIRA TAMBIÉN: Shanik Berman NO SOPORTÓ los memes tras su “reportaje” en hotel donde murió Liam Payne

¿Para qué sirve la orinoterapia?

La terapia es el uso de orina, ya sea por vía tópica u oral, para mantener o mejorar la salud. Aunque no existe un soporte científico que respalde sus beneficios, cada vez son más personas las que la usan como alternativa; sin embargo, expertos también han advertido sobre los efectos negativos para la salud, esto según un artículo del Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

Brenda Bezares Mario Bezares ¿Apostarías por mí?
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Derbez-Obregón.jpg
Famosos
Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Candela-Márquez.jpg
Famosos
Candela Márquez salva su vida de milagro; tenía un boleto para el tren que se DESCARRILÓ en España
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
José-Emilio-Pirru.jpg
Famosos
José Emilio exhibe que ‘El Pirru’ le pidió DINERO que le dejó su mamá, Mariana Levy, para reconciliarse
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sasha-Sokol-De-Llano.jpg
Famosos
Luis de Llano sigue sin cumplir la SENTENCIA tras abusos contra Sasha Sokol: “Ojalá que lo puedan obligar”
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-atropellada.jpg
Viral
Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir
La actriz ya se había retirado de los escenarios y tenía 33 años.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Seoane-Iván-Aguilera.jpg
Famosos
Hijo de Juan Gabriel AMENAZA a Mariana Seoane: “Iván no me quiere… iba a actuar legalmente contra mí”
La cantante aseguró que por un tema que le regalo ‘El Divo de Juárez’, Iván Aguilera le puso un alto.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Enrollados.jpg
Famosos
Eduardo España ABANDONA la gira de ‘Enrollados’ junto a Adal Ramones; estas son las verdaderas razones
El actor compartió un video anunciando que no formará parte del rencuentro de ‘Otro Rollo’ y que su contrato está vencido.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beba-Montes-compromiso.jpg
Famosos
Hermana de Gala Montes se COMPROMETE con su novia durante sus vacaciones por Europa
La influencer compartió que su pareja planeó en secreto la propuesta mientras recorrían varios destinos.
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez