Brenda Bezares impacta sin maquillaje y revela que practica ORINOTERAPIA en ‘¿Apostarías por mí?’

“Yo me levanto, hago la pipí como me dijo y todo, agarró los algodoncitos y empiezo a ponérmelo en la cara”.

La cantante, conductora y esposa de Mario Bezares, Brenda, sorprendió a los espectadores del reality ‘¿Apostarías por mí?’, al aparecer aplicándose la base de maquillaje, dejando al descubierto un rostro casi al natural.

Su participación junto a su pareja y ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ en su edición 2, se vio marcada por comentarios sobre su aspecto, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

En la primera semana del reality, mientras se preparaba frente a la cámara, Brenda le contaba a Lorenzo Méndez y a su esposa Claudia Galván cómo la habían criticado por aceptar los cuatro millones de pesos que Mario le regaló tras ganar la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos México’. Sin embargo, más allá de los detalles financieros, lo que acaparó la atención del público fue su rostro con la base de maquillaje.

LEE TAMBIÉN: Ilse y Mimí de ‘Flans’ destapan verdadera personalidad de Ivonne: muy intensa, difícil, nos dejaba de hablar

Algunos de los comentarios que le dejaron en las redes sociales a Brenda, fueron: “Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”, “Ni parece Brenda”, “Ya nos la cambiaron por otra”, “Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible”.

Ante las críticas, su hijo Alan Bezares no dudó en salir a defenderla y expresó en uno de los videos que se viralizaron: “Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… para mí es, y siempre será, la más hermosa de todas”.

Orinoterapia

Pero las polémicas apenas comienzan dentro del reality y Brenda ya dio de qué hablar también al mencionar que practica la orinoterapia por recomendación del cantante Sebastian Yatra.

La conductora explicó que usa su propia orina y la coloca en la piel de su rostro. “Sí existe un libro, sí hay una cienciología sobre la orinoterpia. Yo me levanto, hago la pipí como me dijo y todo, agarró los algodoncitos y empiezo a ponérmelo en la cara”, explicó Brenda provocando un gesto de desagrado de algunos participantes, quienes optaron por retirarse del lugar y la charla.

Otra de las famosas que estaba en la conversación puntualizó en la importancia de tener buena alimentación y tomar agua como algo clave para el tratamiento.

MIRA TAMBIÉN: Shanik Berman NO SOPORTÓ los memes tras su “reportaje” en hotel donde murió Liam Payne

¿Para qué sirve la orinoterapia?

La terapia es el uso de orina, ya sea por vía tópica u oral, para mantener o mejorar la salud. Aunque no existe un soporte científico que respalde sus beneficios, cada vez son más personas las que la usan como alternativa; sin embargo, expertos también han advertido sobre los efectos negativos para la salud, esto según un artículo del Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.

