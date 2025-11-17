Así fue la última foto que le hizo Jonathan Ortiz a Karely Ruiz: autos de lujo y avión privado

Jonathan Ortiz Leal tenía un estilo luminoso en sus fotografías. Lo brillante era su especialidad y fue también la razón de su éxito en publicaciones como Playboy y con influencers como Karely Ruiz.

Su carrera había tenido un ascenso vertiginoso desde antes de la pandemia, cuando llego a México desde su natal Colombia para hacer fotografía publicitaria en Tulum.

Bikinis, yates, playas y hoteles fueron la constante de este fotógrafo, de quien hoy se supo la trágica noticia de su muerte.

Ortiz Leal vivía actualmente en la Ciudad de México. Rentaba un departamento junto con varios amigos y fueron ellos los que dieron aviso a la policía de que el fotógrafo había desaparecido.

Cuando la policía comenzó a hacer la investigación, se descubrió que Ortiz Leal llevaba, por lo menos, dos días de muerto.

La historia del vertiginoso éxito del fotógrafo Jonathan Ortiz

Después de la pandemia, Ortiz Leal comenzó a hacer carrera no sólo como fotógrafo, también videoasta, oficia en el que se desempeñó en colaboración sobre todo con influencers como Karely Ruiz.

Con ella es precisamente la última publicación de este tipo en su perfil de Instagram, donde se puede ver que desde 2023 su trabajó había evolucionado de la publicidad hacia el contenido aspiracional.

Desde hace un año trabajaba en un serial que combinaba autos de lujo, modelos de alto nivel y aviones privados. Estas sesiones las hacia para publicación editorial pero también comercial.

Es en este rubro en el qiue se dio su última colaboración con Karely Ruiz.

La modelo e influencer fue su última colaboradora en video Instagram

La influencer aparece vestida de rojo a bordo de un automóvil de lujo y con puertas abatibles. Se trata de un paquete de video y fotografías en las que se hace una narrativa con Karely viajando en auto para llegar luego al aeropuerto y abordar el avión privado.

El video de esta sesión quedó fijado en su cuenta de Instagram, al igual que una foto de él mismo.

En esta última publicación, la conductora y modelo Shanik Aspe le escribió un mensaje a manera de despedida.

“Me quedé con muchas ganas de seguir haciendo fotos contigo . Tu talento era muy especial, estarás presente en mis recuerdos, abrazo al cielo”.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Jonathan Ortiz Leal, quien tenía apenas 34 años.

