Suscríbete
Famosos

Galilea Montijo lanza advertencia a Ricardo Pérez para defender a su “amiga” Susana Zabaleta

La conductora de La Casa de los Famosos se refirió al señalamiento que hizo Samii Herrera, ex pareja de Ricardo Pérez

October 02, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea montijo dos (1).jpg

Galilea Montijo reaccionó al comentario de Samii Herrera

La acusación de Samii Herrera contra Ricardo Pérez llegó a oídos de Galilea Montijo, quien dio una respuesta llena de buenos modales.

La influencer Samii Herrera fue novia de Ricardo Pérez durante dos años. Terminaron en los primeros meses de 2024 luego de que ella lanzó señalamientos de infidelidad y malos tratos.
Ella misma reconoció, en una entrevista posterior, que su primera reacción tras el rompimiento fue de enojo; sin embargo, con el paso de los meses sanó la herida.
Ricardo Pérez comenzó luego salir con Susana Zabaleta hacia abril de ese mismo año y desde entonces se han mostrado como una pareja feliz... hasta que Samii apareció de nuevo públicamente con una acusación nueva.
De acuerdo con ella, Ricardo la buscó el 1 de junio pasado “para hablar de cosas pendientes y tener una cita”. Pero también aseguró que cuando eran novios acudieron a una pelea del Canelo Álvarez en la que tuvieron una discusión peculiar.

“Incluso hay videos en TikTok donde se ve que estamos nosotros en la pelea del Canelo y estamos teniendo una conversación... y se ve que estábamos incómodos”.

La influencer asegura que lo que platicaban ese día estaba relacionado con Galilea Montijo.

“Él mencionó que quería alguien más conocido (de novia), alguien tipo Galilea, o sea, no me dijo que ella, sino alguien como de su tipo”.

La pelea en la que efectivamente hay videos de ellos entre el público es la del Canelo Álvarez contra John Ryder.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

La reacción de Galilea Montijo

Galilea Montijo reaccionó este miércoles a ese señalamiento. Durante la gala de La casa de los famosos en la que salió Alexis Ayala como el sexto lugar del reality, Montijo respondió por una razón: “Susana Zabaleta es mi amiga, la quiero muchísimo y es una mujer súper talentosa”.

Galilea Montijo cerró el tema con una advertencia hacia Ricardo Pérez, aunque aclaró que ella en realidad no tiene manera de comprobar la conversación con su entonces novia Samii Herrera.

“No sé de dónde, no lo sabía, ¡pero esas cosas no se dicen cuando tienes novia!”.

Galilea Montijo Susana Zabaleta Ricardo Pérez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sergio-Luis-Miguel.jpg
Famosos
¿Dónde está Sergio Basteri? Reviven misterioso paradero del hermano de Luis Miguel
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika Buenfil
Famosos
Erika Buenfil se desnuda ante la cámara por primera vez en su carrera: "¡Esta soy yo!”
October 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Luis-Felipe-Tovar.jpg
Famosos
Luis Felipe Tovar escapó de un hotel embrujado en Venezuela: “veo a un niño sentado frente a mí”
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ivonne-montero-sotano-.jpg
Famosos
Ivonne Montero se protege del mal: Estos son sus rituales antes de dar función en ‘El Sótano’
October 02, 2025
 · 
Nayib Canaán
Camilo-Blanes-hijo.jpg
Famosos
Hijo de Camilo Sesto en terrible estado mental y físico; fans piden ayuda: “es muy triste y desolador”
‘Camilín’ puso en alerta a los seguidores de su padre tras publicar fotos y videos en lamentable estado.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza.jpg
Famosos
Florinda Meza realiza ritual sobre la tumba de ‘Chespirito’: “Yo sigo mis tradiciones”
La actriz le hizo una promesa a su esposo sobre la cripta donde reposan sus restos.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
bertha-octavio-ocana.jpg
Famosos
Bertha, hermana de Octavio Ocaña, desmiente a C4 Jiménez y presenta pruebas del crimen
Ya casi se cumplen 4 años de la muerte del actor de ‘Vecinos’.
October 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
galilea montijo (2).jpg
Famosos
Galilea Montijo confirma la temporada 4 de La Casa de los Famosos y ya sabe que hay un habitante
La conductora dice que no le queda duda del éxito de la actual tercera temporada en cuanto a rating y ventas
October 02, 2025
 · 
Alejandro Flores