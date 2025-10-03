Galilea Montijo lanza advertencia a Ricardo Pérez para defender a su “amiga” Susana Zabaleta

La acusación de Samii Herrera contra Ricardo Pérez llegó a oídos de Galilea Montijo, quien dio una respuesta llena de buenos modales.

La influencer Samii Herrera fue novia de Ricardo Pérez durante dos años. Terminaron en los primeros meses de 2024 luego de que ella lanzó señalamientos de infidelidad y malos tratos.

Ella misma reconoció, en una entrevista posterior, que su primera reacción tras el rompimiento fue de enojo; sin embargo, con el paso de los meses sanó la herida.

Ricardo Pérez comenzó luego salir con Susana Zabaleta hacia abril de ese mismo año y desde entonces se han mostrado como una pareja feliz... hasta que Samii apareció de nuevo públicamente con una acusación nueva.

De acuerdo con ella, Ricardo la buscó el 1 de junio pasado “para hablar de cosas pendientes y tener una cita”. Pero también aseguró que cuando eran novios acudieron a una pelea del Canelo Álvarez en la que tuvieron una discusión peculiar.

“Incluso hay videos en TikTok donde se ve que estamos nosotros en la pelea del Canelo y estamos teniendo una conversación... y se ve que estábamos incómodos”.

La influencer asegura que lo que platicaban ese día estaba relacionado con Galilea Montijo.

“Él mencionó que quería alguien más conocido (de novia), alguien tipo Galilea, o sea, no me dijo que ella, sino alguien como de su tipo”.

La pelea en la que efectivamente hay videos de ellos entre el público es la del Canelo Álvarez contra John Ryder.

La reacción de Galilea Montijo

Galilea Montijo reaccionó este miércoles a ese señalamiento. Durante la gala de La casa de los famosos en la que salió Alexis Ayala como el sexto lugar del reality, Montijo respondió por una razón: “Susana Zabaleta es mi amiga, la quiero muchísimo y es una mujer súper talentosa”.

Galilea Montijo cerró el tema con una advertencia hacia Ricardo Pérez, aunque aclaró que ella en realidad no tiene manera de comprobar la conversación con su entonces novia Samii Herrera.