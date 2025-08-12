Suscríbete
Karina Torres tocó fondo con un trastorno de psicosis, pero renació y ahora impulsa ‘Migajeras por el mundo’

Su faceta como conductora comienza a despegar.

August 12, 2025 • 
Nayib Canaán
karina-torres--entrevista.jpg

Karina Torres

José Luis Ramos

En el nuevo mapa de las estrellas digitales mexicanas, Karina Torres se alza como una figura que trasciende lo viral para tocar fibras profundas en sus seguidores.

Desde sus inicios en un entorno adverso, su historia ha estado tejida con hilos de dolor, pero también de transformación. Hoy, su voz resuena con fuerza en plataformas como YouTube, Facebook y TikTok, donde no sólo entretiene, sino que inspira.

El lanzamiento de la nueva temporada de Migajeras por el mundo y su reciente colaboración con Televisa como conductora digital de La fiesta de los famosos no hacen más que confirmar lo que muchos ya sabían: Karina llegó para quedarse.

“PASÉ POR UN MOMENTO DE PSICÓSIS”

karina torres lcdlfm

Karina Torres ha ganado millones de seguidores gracias a su carisma y ocurrencias

Instagram

Su historia comienza en San Juan del Coecillo, un barrio popular de León, Guanajuato, donde la vida nunca fue del todo sencilla. Desde la adolescencia, Karina enfrentó el desafío brutal de las adicciones. “Toqué fondo en el momento en el que pasé por un trastorno de psicosis, porque pasé 14 años drogándome”, compartió honestidad a TVyNovelas. Pero ese no fue el punto final, sino el punto de inflexión.

“Gracias a mi familia que me ayudó para que venciera las adicciones hoy puedo contarlo”.

Cinco años lleva libre de alcohol y drogas. “Fue un proceso fuerte, duro, pero, de cualquier manera, aquí estoy, creo que las cosas tenemos que vivir-las así para poder aprender y cambiar nuestro presente”, reflexiona.

Y no hay duda de que su presente ha cambiado radicalmente. Ya no es sólo la chica carismática que se hizo conocida como parte del colectivo Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez. Es una mujer en plenitud, consciente de su poder, de su influencia y del eco que genera en miles de personas que ven en ella una historia de redención auténtica.

El fenómeno Migajeras por el mundo ha regresado con más fuerza que nunca. Karina y Wendy Guevara, dos nombres que mueven multitudes en redes, han estrenado una nueva temporada que es, en palabras de sus fans: “todoqueverchis”.

El primer episodio, grabado en la paradisíaca isla de Holbox, combina comida local, paisajes de ensueño y la chispa única de estas dos amigas.

“Nosotras no sólo mostramos lugares, también hablamos de lo que se vive, de lo que se siente. Porque al final, somos migajeras de corazón: sabemos de hambre, de amor y de risas”, dice Karina entre bromas y verdades.

“WENDY NOS ABRIÓ MUCHAS PUERTAS”

Este 2025 también marcó su debut con Televisa como conductora digital de La fiesta de los famosos, el evento que calentó motores antes de La casa de los famosos México.

Su presencia no sólo ha abierto espacios en los medios para las personas trans, también ha generado una conversación más amplia sobre la salud mental, la recuperación y la autenticidad. “La comunidad transgénero hemos logrado muchísimas cosas, hemos estado dándolo todo, sin embargo, no puedo negar que desde que Wendy ganó La casa de los famosos nosotras hemos logrado mayor notoriedad, se nos han abierto las puertas”.

Y es que para Karina, el crecimiento digital no ha sido fruto del azar. Comenzó creando contenido con el impulso de Wendy Guevara, y pronto su estilo propio encontró una audiencia fiel. “Yo comencé por Wendy, ella me empezó a mostrar en las redes sociales y desde ese momento me inicié en la creación de contenidos para YouTube y Facebook. Pero siempre digo que gracias a que he estado en un grupo de 12 pasos, el movimiento Liberal y fuera de serie (Alcohólicos Anónimos), he podido vivir esta parte y disfrutar esos momentos”.

Karina Torres Las Perdidas
Nayib Canaán
