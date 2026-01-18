Suscríbete
Wendy Guevara paga el precio de un pasado de excesos y se resigna a su enfermedad crónica

La influencer también sopesa la posibilidad de cambiar sus implantes de seno

Enero 17, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara (3).jpg

Wendy Guevara participa en “El Tenorio Cómico”

José Luis Ramos

Wendy Guevara está en proceso de aprender a vivir con los efectos secundarios de su cirugía estética.

Uno de ellos, el radical cambio que ha sufrido su cuerpo, especialmente los senos.
La influencer y actriz de “El Tenorio Cómico” se sometió en noviembre de 2025 a una cirugía con el médico Iván Mercado.

“Lo que hicimos fue fracturarle tres costillas de cada lado; lo que se hace es que se reposicionan y eso provoca que la cintura de estreche”, describió el médico en una entrevista para el programa De primera mano.

Es una cirugía cuyo costo varía de país a país, ya que depende en gran parte de la especialización de los cirujanos y el equipo médico con el que se realiza. En promedio, en México la remodelación costal cuesta 100 mil pesos, uno de los precios más económicos a nivel internacional ya que en Estados Unidos, por ejemplo, llega a costar 250 mil pesos.
La página de internet de la clínica Belba, especializada en cirugías estéticas con sede en Barcelona y pionera en España de la remodelación costal, explica que se trata de remodelar las costillas 10, 11 y 12

“Son las flotantes y por lo tanto no forman parte de la caja torácica. La cirugía dura 1 hora y se hace de manera ambulatoria, es decir, la paciente se va el mismo día a casa. Prácticamente no hay dolor. Después de la cirugía será importante llevar un corsé durante 3 meses todo el día, puesto que este será el que acabe de moldear las costillas para conseguir la cintura deseada”.

¿Cuál es la enfermedad crónica de Wendy Guevara?

Wendy Guevara, por tanto, está en este proceso de tres meses de rehabilitación. Sin embargo, en el camino se topó con un diagnóstico inesperado: es hipertensa.

“Yo ya lo platiqué con el internista y hay muchas personas que viven su vida así”, dijo Wendy.

El Instituto Mexicano del Seguro Social describe en su página oficial que “la hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo”.
Se explica además que la hipertensión arterial ha incrementado en los últimos 50 años de manera muy preocupante, junto con las epidemias de obesidad y diabetes mellitus tipo 2.
Guevara, sin embargo, está consciente de su enfermedad y su causa.

“Créanme que yo sé que esto se debe a los malos hábitos de mi vida cuando era más chica: las mal pasadas y sobre todo porque usaba sustancias. Lo importante de la vida es seguir y llevar risas y alegría al público”.

La otra preocupación de Guevara son sus senos, unos implantes que se colocó hace un par de años.

“Cuando me los puse, los senos me pesaban 900 gramos pero ahora ya pesan 1 kilo 100 gramos. Ahorita no me molestan pero supongo que cuando ya sea más grande me pueden pesar o lastimar la espalda y entonces ya pensaré en hacer el cambio”.

Wendy Guevara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
