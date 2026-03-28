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‘Apio’ confiesa que estuvo ENAMORADO de Sergio, su compañero de ‘Kabah’: “estoy sintiendo esto por ti”

Los cantantes hablaron sin tapujos de esa etapa de su vida y cómo se transformó su relación.

Marzo 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Apio’ contó el momento en el que se enamoró de Sergio, su compañero de ‘Kabah’.

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“Imagínense estar los mismos seis, día, tarde y noche, pues ya, yo me enamoré de Sergio”.

En la más reciente emisión de ‘Pipiris Night’, el podcast de ‘Apio’ Quijano, los invitados especiales fueron ni más ni menos que sus compañeros de ‘Kabah’, y entre la charla salió a relucir el enamoramiento de ‘Apio’ hacia Sergio.

Frente a René, Federica y Daniela, ‘Apio’ y Sergio recordaron cómo fue el momento en el que el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ le confesó su amor al cantante.

“Hubo una etapa en la que me enamoré de Sergio”, dijo ‘Apio’, y de forma inmediata, Daniela expresó: “Es tu primo”. Y ante las carcajadas Sergio hizo referencia a un refrán que reza: “Y a la prima…”.

Quijano continuó el relato pidiendo comprensión, pues “imagínense estar los mismos seis, día, tarde y noche, pues ya, yo me enamoré de Sergio y hasta sí te lo llegué a decir”, cuestionó al intérprete.

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Al tiempo, el propio Sergio habló de ese momento en el que ‘Apio’ se sinceró y le dijo que estaba enamorado de él.

“Sí lo platicamos… fue algo muy lindo porque creo que para nosotros nunca fue un cuestionamiento de ‘'El Apio’ es como diferente, ¿no?’. Para nada, creo que nos aceptábamos todos y nos hemos aceptado todos siempre como hemos sido con locuras y en momentos muy oscuros. En cada una de nuestras etapas, en las etapas de descubrimiento”, dijo Sergio.

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Y continuó relatando.

“Me acuerdo perfecto de esa plática. Llegamos, nos sentamos… me dijiste ‘es que yo estoy sintiendo esto por ti’, y yo lo tomé con todo el amor del mundo y fue como ‘bueno, yo no, pero sí te puedo decir gracias’, y fue algo muy lindo”.

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Contrario a lo que se pudiera pensar, lejos de sentirse intimidado, Sergio compartió que gracias a la confesión de ‘Apio’ la relación mejoró mucho más.

“Fue de las etapas más cercanas, más bonitas y más unidas tuyas y mías. Como que nos empezamos a llevar mucho más”, concluyó el cantante.

kabah Apio Quijano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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