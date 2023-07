Apio Quijano nos revela en exclusiva la apuesta que hizo con Wendy Guevara adentro de LCDLFM

Apio Quijano fue el primer integrante eliminado del Team Infierno.

Fans de Apio Quijano siguen tristes por la eliminación del cantante de LCDLFM.

Apio Quijano se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México y al término del programa en vivo, el integrante de Kabah abrió su corazón para TVyNovelas al platicarnos cómo se sentía tras su sorpresiva eliminación.

“Todavía no me siento tan afuera, estoy viendo a muchísima gente, después de 50 días en aislamiento es como que dices: ‘No entiendes dónde estás, no percibes, ves mucha gente, mucha percepción de las cosas y no sabía cómo estaba esto (el reality) tan fuerte acá afuera”.

Respecto a los detalles de su vida privada que contó adentro de LCDLFM, Héctor Quijano, nombre verdadero del querido cantante, expresó que era algo que tenía que hacer por convicción.

“Poco a poco fui desenvolviéndome porque se lo merecía el público, porque si iba a estar en un proyecto así donde me van a conocer, conozcan realmente quién soy: mis miedos, mi familia, las personas que amo, lo que siento, lo que extraño, lo que me hace vibrar. En ningún momento fui un personaje, no puedes mantener un personaje durante 50 días, te van brotando tus emociones, tu persona”.

Asimismo, el hermano de Federica Quijano nos compartió las cosas que valoró estando casi dos meses en el reality.

“Quiero valorar a mi familia, a mi gente, a todas las personas, quiero crear una conexión con el público, eso es algo que me enseñó Wendy (Guevara), hacer en vivos todo el tiempo, a conectarme con toda la gente que creyó en mí. Quiero disfrutar la vida porque ahí (en el reality) hay momentos de mucha soledad, de abandono, de tristeza profunda quiero realmente valorar lo que ahí no tuve”.

Finalmente, Apio Quijano nos reveló en exclusiva que hizo una apuesta con Wendy Guevara sobre la gran final de La Casa de los Famosos México.

“Obviamente (mi favorita) es mi Wendy, porque además hicimos un trato, hicimos una apuesta, me dijo: ‘Yo no voy a llegar a la final’. Le dije: ‘Tú eres mi gallo, tienes que llegar a la final’... Y entonces apostamos un viaje a Las Vegas, entonces si ella llega a la final, ella mi invita y nos vamos los dos a Las Vegas, si no llega a la final, entonces la invito yo”.