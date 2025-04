Ivonne Montero dio nuevos detalles del presunto ataque que sufrió por parte de un fantasma: “Me sometió”

Ivonne Montero captó la atención hace algunas semanas cuando reveló que vivió una experiencia paranormal relacionada con una entidad, misma que habría involucrado un acto de violencia y abuso contra ella.

En este marco, la actriz de ‘El Tigre de Santa Julia’ profundizó y dio más detalles de este hecho en una reciente entrevista en el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’ con Gustavo Adolfo Infante.

Aunque en un principio se creyó que la famosa había sido víctima de un hostigamiento sexual, ella explicó en su reciente aparición cómo es que sucedieron las cosas.

Ivonne Montero niega que haya sido abusada sexualmente por un fantasma

El periodista le preguntó directamente a la intérprete sobre sus declaraciones pasadas y le lanzó: “Yo quiero preguntarte si es verdad lo que leí: ‘como parte de sus experiencias paranormales, aseguró que había sido v*olada por un fantasma”.

Ivonne Montero aclaró de forma contundente que no se trató de un ataque de ese tipo, pero sí fue un acto de violencia por parte de un ente extraño: “¡Ay, Dios mío! No, v*olada no.

“En algún momento llegué a tener tocamientos más lascivos. Ahora, que la v*olación como tal, no, eso yo nunca lo dije. Sí, fueron abusos físicos, a eso es a lo que me refiero. Uno y el más fuerte de todos, es el que cuento, que es como el más agresivo”, añadió.

¿Cómo fue el supuesto enfrentamiento de Ivonne Montero con un fantasma?

La actriz de ‘La Loba’ narró que ese enfrentamiento comenzó con un sueño, donde ella percibió que el ente se acercó poro a poco a ella mientras estaba dormida en una cama grande, y al despertar, se dio cuenta de que eso ya estaba a su lado.

“Fue una ocasión que estaba yo dormida de lado, en una cama grande, y de repente un ser se me abalanza desde el otro lado de la cama, como a gatas, y siento que se me viene encima. Entonces yo desperté y me volteo y veo a esta cosa, una cosa oscura, negra, encima de mí”.

“Me estaba atacando y yo empecé como a forcejear y esta cosa me agarró de los puños y yo forcejeo con este ser y me sometió y sentí cómo se montó encima de mí. Yo estaba gritando, yo estaba llorando con el Padre Nuestro y el Padre Nuestro, siempre lo he dicho, es la oración más poderosa del universo, y este ser desapareció. Me levanté rápido y fui a la puerta y la cerré y me la abrían y yo la cerraba, era como pelear. Estaba en Miami, sola”, agregó.

Ivonne Montero señaló que empezó a ver cosas paranormales cuando era niña

La famosa contó que es capaz de percibir cosas paranormales desde que es muy joven, sin embargo, han ido aumentando con el paso del tiempo e incluso hoy en día la gente que está cerca de ella puede sentir o ver cosas también.

“Las cuestiones paranormales me han ido acompañando toda mi vida. Yo empecé muy chavita a sentir cosas, a percibirlas, te puedo decir que desde niña, alrededor de los 10 años, si sentía yo que en mi cama se sentaban, que se acostaban a mi lado, sentía que me abrazaban… y no había nadie. Llegué a ver que se movían muñecas, llegaba a ver a un anciano, como de pueblo, con un sombrero, lo llegaba a ver en una mecedora, pero era muy esporádico”.

No obstante, las cosas subieron de nivel en la época en la que grabó la película ‘El Tigre de Santa Julia’, es decir, en el 2002.

“A mí me empezaron a pasar cosas más fuertes, justamente en la época del Tigre de Santa Julia. No te sé explicar qué fue lo que detonó (...) Yo sentía que me estaba volviendo loca”, explicó. “Empecé escuchando voces, en esa etapa empecé viendo cosas que se movían, salían volando, empecé a tener sueños muy extraños, muy fuertes, nada gratos y de repente empecé a ver personas, ya más claro, de repente veo niños, de repente escucho mujeres”.

