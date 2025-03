Ivonne Montero aseguró que un fantasma quiso abusar de ella: así fue su aterradora experiencia paranormal

Ivonne Montero siempre se ha jactado de ser una persona sumamente sensible a las cuestiones paranormales, aunque esta virtud no es del todo grata en ocasiones, pues ha tenido que vivir situaciones extremas. Una de ellas, la vez que un demonio habría tratado de abusar de ella en su propio hogar, que sin duda está entre las anécdotas más fuertes que la artista ha experimentado.

Ivonne Montero relató que un fantasma intentó abusarla mientras dormía

Durante una reciente conversación para “Ventaneando”, Ivonne Montero recordó una vivencia que en su momento le erizó la piel, pues presuntamente fue víctima de un intento de abuso por parte de un “ente del más allá”. Al menos esto es lo que ella presenció cuando se percató de que lo que sería un demonio se metió a su habitación y la sometió a una fuerza desmedida.

“Llegaba a dormir, alguna que otra vez desnud*, y estaba con ese ser encima de mí, fue muy fuerte. En una ocasión sí se subió a la cama con fuerza, me desperté y era una sombra encina de mí forcejeando, muy feo”, explicó la actriz de “El Tigre de Santa Julia”, señalando que hay veces en las que prefiere dormir sin ropa, y ahí el fantasma habría aprovechado.

Ivonne Montero relató cómo fue la vez que un demonio quiso abusar de ella Instagram, Freepik

Así fue el espeluznante encuentro de Ivonne Montero con un “demonio”

Todos estos recuerdos incluso hicieron que la artista pensara que “enloquecía”, ya que no le hallaba sentido a nada, pues además de las percepciones, empezó a tener visiones y visitas extrañas en sus sueños. “Fue como una época que sentí que me estaba volviendo loca, algo estaba pasando conmigo. Yo sentía que era algo que me estaba sucediendo. Empecé con sueños muy extraños, muy raro, como con el diablo, que me decía: ‘vengo por ti, te voy a encontrar’. De repente empecé a escuchar voces y no había nadie. Fue como un proceso, que me empezaron a tocar, me abrazaban”, dijo Ivonne Montero, reviviendo el acoso del fantasma que se habría instalado en su recámara.

Esta no es la primera vez que la expareja de Fabio Melanitto habla de su capacidad para visualizar energías y espectros de otro mundo, pues anteriormente, en una charla con Yordi Rosado, se sinceró respecto a sus encuentros paranormales.