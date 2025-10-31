Suscríbete
Famosos

Ansiedad y hambre: así le fue a La Bea en un reality anterior a La Granja VIP

La ahora granjera tiene un pasado en otro reality show de Azteca, donde enfrentó dos grandes miedos

October 30, 2025 • 
Alejandro Flores
la bea (2).jpg

La Bea ahora es granjera

Azteca

La Bea no es nuevo en el mundo de los realities shows: ya tuvo una experiencia en la que avanzó hasta la etapa final.

La standupera nacida y criada en Chalco, estado de México, entró a “La Isla Desafío Extremo en Grecia y Turquía”, un reality extremo con pruebas de resistencia física.
Ella misma se dio cuenta desde los primeros días que muchos de los otros participante , incluyendo los de su equipo, la consideraban una integrante débil debido a su físico.

“Creo que porque me veían chaparrita y chiquita pensaban que no iba a poder pero yo estoy orgullosa por el desempeño que tuve en la Isla porque les di puntos importantes y nos salvamos de castigos gracias a mis puntos”.

El día de su expulsión La Bea lloró porque estuvo muy cerca de ganar el reta que la hubiera salvado: colocar cinco pelotas en pedestales móviles, colocados en plataformas circulares inestables.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025
Famosos
Le quitan la máscara a Sonaja, Chupón y Bebé; esta identidad se reveló en "¿Quién es la máscara?”
October 26, 2025
marleenfavela.jpg
Famosos
¿Cómo le hizo Anahí para descubrir a Marlene Favela en “Quién es la Máscara”?
October 29, 2025
 · 
Alejandro Flores

Pero falló y perdió. El llanto apareció ante la derrota y entonces La Bea dijo:

“Me voy satisfecha yo no sabía que iba a lograr grandes cosas y lo he logrado”.

Los retos físico y mental de La Bea en La Isla

Lukini, quien fue el conductor de ese reality realizado en 2024, le dijo a La Bea que estaban orgullosos de ella porque había vencido muchos de sus miedos.

En efecto, la standupera que ahora participa en La Granja VIP se enfrentó a dos duras pruebas personales que pusieron a prueba su voluntad.
Primero, la falta de comida, que por alguna razón se ligó con su historia de vida.

“Lo más complicado es pasar hambre, una es de barrio ya había pasado hambre pero no tanta, imaginate sobrevivir con dos cucharadas de frijoles y una de verduritas, y luego salir a competir”, dijo en podcast de Venga la alegría.

La otra cosa que le costó mucho trabajo fue un reto mental.

“Tuve que lidiar con la ansiedad que se me presentó en varios momentos de la competencia. Fue algo que no pensaba que me sucedería”.

Finalmente, La Bea dice que superó ambas situaciones durante las 10 semanas que estuvo en La Isla.

La Bea La Granja VIP La Isla, Desafío en Turquía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Hijo de Juan Gabriel asegura que el cantante no era gay. Foto: Archivo
Famosos
Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual: Documental de Netflix “Debo, puedo y quiero” revela culpable
October 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Juan-Osorio-Eva-Daniela-Niurka.jpg
Famosos
Juan Osorio demanda a Niurka y le prohibe hablar de él y su esposa; recibiría multa de 20 millones de pesos
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Yolanda Andrade se desmorona al confesar que no se reconoce: “Cuando me oigo ¡no soy yo!”
October 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Juan-José-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel destapa qué pasó con la herencia de Silvia Pinal: “Andan todos como buitres”
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Emily-Estefan.jpg
Hollywood
Emily Estefan rogó que no se llevaran a su novia detenida pese a agresiones: “le supliqué al detective”
La pareja protagonizó una pelea que terminó el golpes y arresto.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ricardo-Pérez-Slobotzky.jpg
Virales
Víctima de acoso exige que Ricardo Pérez y ‘Slobotzky’ paguen con cárcel: “no nos den nada económico”
Los influencers Xuxo Dom y su esposa se mantienen firmes en el proceso legal contra los conductores de ‘La Cotorrisa’.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Josi-Cuen-Jorge-Medina.jpg
Famosos
Josi Cuen internado de emergencia antes de su show: Jorge Medina lo sacó del hospital; “estoy de milagro”
Horas antes de su presentación en la Plaza de Toros México, el cantante estaba hospitalizado.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Cristian-Castro-Verónica.jpg
Famosos
Cristian Castro confiesa cómo fue el episodio de violencia con su madre Verónica: “hubo jaloneos y empujones”
El cantante abordó por primera vez el tema de violencia con su madre.
October 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez