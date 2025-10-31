Ansiedad y hambre: así le fue a La Bea en un reality anterior a La Granja VIP

La Bea no es nuevo en el mundo de los realities shows: ya tuvo una experiencia en la que avanzó hasta la etapa final.

La standupera nacida y criada en Chalco, estado de México, entró a “La Isla Desafío Extremo en Grecia y Turquía”, un reality extremo con pruebas de resistencia física.

Ella misma se dio cuenta desde los primeros días que muchos de los otros participante , incluyendo los de su equipo, la consideraban una integrante débil debido a su físico.

“Creo que porque me veían chaparrita y chiquita pensaban que no iba a poder pero yo estoy orgullosa por el desempeño que tuve en la Isla porque les di puntos importantes y nos salvamos de castigos gracias a mis puntos”.

El día de su expulsión La Bea lloró porque estuvo muy cerca de ganar el reta que la hubiera salvado: colocar cinco pelotas en pedestales móviles, colocados en plataformas circulares inestables.

Pero falló y perdió. El llanto apareció ante la derrota y entonces La Bea dijo:

“Me voy satisfecha yo no sabía que iba a lograr grandes cosas y lo he logrado”.

Los retos físico y mental de La Bea en La Isla

Lukini, quien fue el conductor de ese reality realizado en 2024, le dijo a La Bea que estaban orgullosos de ella porque había vencido muchos de sus miedos.

En efecto, la standupera que ahora participa en La Granja VIP se enfrentó a dos duras pruebas personales que pusieron a prueba su voluntad.

Primero, la falta de comida, que por alguna razón se ligó con su historia de vida.

“Lo más complicado es pasar hambre, una es de barrio ya había pasado hambre pero no tanta, imaginate sobrevivir con dos cucharadas de frijoles y una de verduritas, y luego salir a competir”, dijo en podcast de Venga la alegría.

La otra cosa que le costó mucho trabajo fue un reto mental.

“Tuve que lidiar con la ansiedad que se me presentó en varios momentos de la competencia. Fue algo que no pensaba que me sucedería”.

Finalmente, La Bea dice que superó ambas situaciones durante las 10 semanas que estuvo en La Isla.