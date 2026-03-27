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Angelique Boyer recrea su propio meme y hasta le agrega una canción

“Hagamos un sindicato” se ha convertido en todo un llamado a la revolución con Angelique como “la máxima líderesa”

Marzo 26, 2026 • 
Alejandro Flores
angeliqe boyer.jpg

Angelique, en el papel de “revolucionaria”

Instagram

Angelique Boyer llegó un día al aeropuerto de la Ciudad de México y al ser abordada por reporteros que la querían entrevistar, tuvo la reacción más viral de su carrera.

"¡Hagamos un sindicato!”, dijo con energía.
Esta reacción de la actriz se dio luego de que se asombrara de la presencia de los reporteros en el aeropuerto en un horario nocturno.
"¿Te pagan horas extras?”,preguntó Boyer, quien aparece en el video genuinamente indignada.

Boyer siempre se ha mostrado dispuesta a reírse de este video y seguir el juego del sarcasmo que representa para los derechos laborales en México.

“Es algo que aprecio porque lo hace la gente”, dijo la actriz hace un par de meses cuando le preguntaron qué pensaba de que se había hecho viral.

El meme del sindicato recargado

Pero ahora no solamente habló del meme, sino que lo recreó, lo amplio y le agregó una canción.
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Boyer asistió como invitada al podcast Cretino para promover su película “Socias por accidente”.

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Alejandro Flores

Angelique accedió también a realizar un sketche cómico en el que toma el papel de un líder sindical y con vehemencia comienza a declamar una arenga a favor de la dictadura del proletariado y en contra del capitalismo.


Al final, incluso canta un par de versos: “Somos la revolución / y tu enemigo es el patrón”.

angelique boyer
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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