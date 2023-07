Sobrina de Ginny Hoffman: ‘Mi familia hace lo que quiere porque tienen los recursos y el poder’

Luego de que Héctor Parra fue condenado a una década en prisión por el delito de corrupción de menores, Daff Hoffman alzó la voz para cuestionar a su tía Ginny Hoffman, por exponer a su hija sin antes haber presentado una denuncia por presunto abuso y luego enojarse porque los medios de comunicación hablen del tema.

Por si fuera poco, al hablar de las anomalías en el caso contra el actor, la joven desenmascaró la forma de actuar de su familia, pues aseguró que tienen “los recursos y el poder” para hacer lo que quieran.

Así que Daniela Parra, la hija de Héctor que lo ha defendido a capa y espada, le agradeció: “Gracias Daff, te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mí y por mi hermana, que tú y yo sabemos perfectamente que está siendo víctima de su propia familia. Ojalá le llegue el mensaje y se acerque, aunque sea a ti y la puedas ayudar si es que quiere, de mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y la comprensión. Gracias Daff. Eres una gran persona, eres muy valiente”.

¿Qué dijo Daff Hoffman en su comunicado?

"¡Rompiendo el silencio! Mi sentir detrás del caso de Alexa Hoffman y su padre, Héctor Parra. Comparte este mensaje y hagamos que nuestra voz sea escuchada en todos los rincones del mundo. Es hora de romper el silencio, de exigir transparencia y justicia. Ningún individuo o familia debería tener el poder de manipular el sistema legal a su antojo. Juntos, podemos marcar la diferencia y garantizar que se haga justicia.

“Por favor, compartan este mensaje y ayuden a que llegue a todas las personas que creen en la verdad y en un sistema de justicia imparcial. Juntos, podemos lograr un cambio real. Hago este llamado con mi foto de pequeña como simbolo de esa niña que callaron manipularon en algun momento. Alexa, ni tu ni Dani estan solas, las cosas no tienen que ser así".

Daff Hoffman se sinceró en un largo texto: “Desde lo más profundo de mi corazón, quiero compartir con ustedes una verdad dolorosa y desgarradora que ha afectado a mi familia y a mí misma. Soy Daff Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman y prima hermana de Alexa Hoffman, y me siento sumamente triste y frustada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre, Héctor Parra”.

“Permítanme aclarar que mi intención no es desacreditar la palabra ni la voz de mi prima Alexa. Sin embargo, como miembro de esta familia, conozco bien cómo se manejan las cosas entre nosotros. Las anomalías e incongruencias en la forma en que mi tía ha llevado esta supuesta defensa me han dejado perpleja”. Daff Hoffman

Daff Hoffman alzó la voz para cuestionar a su tía Ginny Hoffman. Instagram

La joven admitió que fue manipulada por su familia. “No se puede manejar la justicia de manera tan contradictoria. No se puede un día pedirle a una niña que guarde silencio y nunca darle voz ni protección, y unos años después al enterarse de un abuso tan grave hacia su hija salir a viralizar la historia a una revista para manchar la imagen de alguien que te estorba. Esto no concuerda con el papel de una madre o una familia unida protectora que busca justicia”.

Daff cuestionó a Ginny Hoffman por no presentar una denuncia cuando se enteró del presunto abuso, y luego viralizar la historia sin haber denunciado oficialmente. “Me resulta desconcertante que lo haga con una sonrisa y orgullo, como si se tratara de algo satisfactorio. Y más desconcertante aún es que luego genere polémica y disgusto cuando los medios mencionan la situación, cuando ella misma fue la primera en exponer a su hija”.

No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo. Daff Hoffman

“En el momento oportuno conocerán mi historia detrás del por que digo lo que digo de mi familia. Pero hoy alzo la voz por mi prima y por Dani, porque aunque no me permitan apoyar a mi prima, ella debe saber que también me tiene a mí si en algún momento ella así lo decide”.