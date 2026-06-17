Andrea Legarreta, Wendy Guevara y Paco de Miguel presumen SU ENCUENTRO con Maluma: “llévame a tu lado”

“Y solo te digo… Si ya te gustaba “Maluma baby”, espera a que conozcas a “Juan Luis”…

El cantante Juan Luis Londoño Arias, mundialmente conocido como Maluma, se encuentra en la Ciudad de México y aunque algunos usuarios en redes sociales aseguran que su visita obedece al partido de futbol de la Selección Colombia contra Uzbekistan que se lleva a cabo el día de hoy, lo cierto es que tiene un nuevo álbum.

‘Loco X Volver’ es el nombre de su recién estrenado proyecto y que marca un momento de transformación personal y profesional, según contó.

Y es que tras 14 años de carrera, el colombiano vuelve de una pausa que emprendió tras el nacimiento de su hija, París.

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“Decidí cambiar mucho el estilo de vida con el que yo venía; decidí hacer una pausa. París me trajo un momento de revelación, sensaciones y emociones que nunca había tenido en mi vida y eso me abrió los ojos para ver qué es lo que quería hacer con mi vida”, dijo el intérprete.

En su nuevo álbum, Maluma asegura que llevó a cabo un ejercicio de sanción y vulnerabilidad que rompe con lo que venía haciendo en el pasado. Y para llevarlo a cabo, incluyó colaboraciones con el fallecido Jason Jiménez, Grupo Frontera y con ‘El Bogueto’.

Dispuesto a que todos escuchen su nueva propuesta, Maluma se reunió con los medios de comunicación, pero también lo hizo con influencers tal como fue el caso de Wendy Guevara y Paco de Miguel.

Una de las conductoras que presumió su charla con el colombiano fue Andrea Legarreta, quien compartió en sus redes sociales una serie de fotos y el mensaje: “Y solo te digo… Si ya te gustaba “Maluma baby”, espera a que conozcas a “Juan Luis”…

Adorable, talentoso, cálido y sencillo! Gracias @maluma por esta plática del corazón… IMPERDIBLE su nueva producción “Loco x volver”…”.

Por su parte, Wendy Guevara, acompañada de Nicola Porcella, adelantaron que en su programa de YouTube “se viene una dinámica muy divertida”.

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Sin embargo, quien se robó las carcajadas fue Paco de Miguel, quien en su personaje de señora consiguió que Maluma la abrazara, la acurrucara y hasta la cargara aunque en su sketch todo se trataba de un sueño.