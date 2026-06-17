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Andrea Legarreta, Wendy Guevara y Paco de Miguel presumen SU ENCUENTRO con Maluma: “llévame a tu lado”

Influencers y comunicadores entrevistaron e hicieron dinámicas con el colombiano.

Junio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Famosos presumieron su encuentro con Maluma.

Instagram

“Y solo te digo… Si ya te gustaba “Maluma baby”, espera a que conozcas a “Juan Luis”…

El cantante Juan Luis Londoño Arias, mundialmente conocido como Maluma, se encuentra en la Ciudad de México y aunque algunos usuarios en redes sociales aseguran que su visita obedece al partido de futbol de la Selección Colombia contra Uzbekistan que se lleva a cabo el día de hoy, lo cierto es que tiene un nuevo álbum.

‘Loco X Volver’ es el nombre de su recién estrenado proyecto y que marca un momento de transformación personal y profesional, según contó.

Y es que tras 14 años de carrera, el colombiano vuelve de una pausa que emprendió tras el nacimiento de su hija, París.

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“Decidí cambiar mucho el estilo de vida con el que yo venía; decidí hacer una pausa. París me trajo un momento de revelación, sensaciones y emociones que nunca había tenido en mi vida y eso me abrió los ojos para ver qué es lo que quería hacer con mi vida”, dijo el intérprete.

En su nuevo álbum, Maluma asegura que llevó a cabo un ejercicio de sanción y vulnerabilidad que rompe con lo que venía haciendo en el pasado. Y para llevarlo a cabo, incluyó colaboraciones con el fallecido Jason Jiménez, Grupo Frontera y con ‘El Bogueto’.

Dispuesto a que todos escuchen su nueva propuesta, Maluma se reunió con los medios de comunicación, pero también lo hizo con influencers tal como fue el caso de Wendy Guevara y Paco de Miguel.

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Una de las conductoras que presumió su charla con el colombiano fue Andrea Legarreta, quien compartió en sus redes sociales una serie de fotos y el mensaje: “Y solo te digo… Si ya te gustaba “Maluma baby”, espera a que conozcas a “Juan Luis”…

Adorable, talentoso, cálido y sencillo! Gracias @maluma por esta plática del corazón… IMPERDIBLE su nueva producción “Loco x volver”…”.

Por su parte, Wendy Guevara, acompañada de Nicola Porcella, adelantaron que en su programa de YouTube “se viene una dinámica muy divertida”.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Quieres cuidar a Paris, la hija de Maluma? Estos son los curiosos requisitos que pide el cantante para su niñera

Sin embargo, quien se robó las carcajadas fue Paco de Miguel, quien en su personaje de señora consiguió que Maluma la abrazara, la acurrucara y hasta la cargara aunque en su sketch todo se trataba de un sueño.

Maluma andrea legarreta Wendy Guevara
 nicola porcella Paco de Miguel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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