Ana María Alvarado gana juicio a Maxine Woodside: “Que me reinstale y me pague mi liquidación”

La periodista Ana María Alvarado se ausentó esta mañana dl programa ‘Sale el Sol’ para acudir a los juzgados y conocer cuál era el veredicto de la acusación que interpuso contra Maxine Woodside, quien la despidió injustificadamente luego de 32 años juntas.

A casi tres años del pelito legal, Alvarado relató en una transmisión en vivo que “hoy fui por mi silla porque siguiendo con el proceso se cumplen las audiencias y entonces el juez gira la sentencia a mi favor. Se ganó el juicio laboral”, dijo la comunicadora.

Y explicó: ¿Qué se ganó? La sentencia a mi favor. ¿Cuál es la sentencia? Que me reinstale en mi trabajo y que me pague lo que corresponde a mi liquidación”, aunque advirtió que la titular de ‘Todo para la Mujer’ no ha acatado ninguna de las medidas impuestas por las autoridades.

“Ella dijo que le haría caso a la autoridad, al juez y a Dios, pero a nadie le ha hecho caso”, atajó Ana María.

Y aseveró que Woodside debe pagarle o reinstalarla en su trabajo, aunque después quiera emprender otra acción legal. “El proceso ya se ganó independientemente que inicie un juicio de amparo, la sentencia se tiene que ejecutar y se tiene que cobrar porque es lo que el juez ya dijo: ‘la trabajadora tiene la razón y tiene la verdad de su lado’”, expresó.

En el live de ‘Anita, la más bonita’, narró cómo acudió con una actuaria hasta las oficinas de la emisión de radio para pedir su reinstalación, como lo ordenó el juez.

Sin embargo, a su llegada a la radiodifusora “no me dieron acceso… De pronto ya teníamos a cinco personas, tres abogados… pero que ellos no tenían por qué dejar que se llevará a cabo la reinstalación, que me fueran a reinstalar a la casa de Maxine Woodside”.

Ana María siguió contando que los abogados de la empresa intentaron confundir alegando que Woodside compra el tiempo de transmisión o colocándola como completamente ajena a las instalaciones.

“Radio Formula le paga a ella y ella a su vez subcontrata a los empleados que trabajamos en su momento para ella y actualmente a través de su hijo Fernando Iriarte y todo el mundo que trabaja ahí lo puede certificar”, abundó la periodista.

Otra de las verdades que lanzó en medio de su transmisión es que fue despedida también de Grupo Radio Fórmula donde seguía teniendo su plaza sindical, pese al pleito con ‘La Reina de la Radio’, y donde duró trabajando 36 años.

Finalmente, la conductora expresó que Maxine y su equipo han hecho más difíciles las cosas y han puesto pretextos para no cumplir con la ley, pero que al final del camino existirá la misma resolución.

“Como siempre yo no tengo ningún problema ni con Maxine ni con Grupo Fórmula. Agradezco los años que trabajé para ellos. Yo siempre fui muy feliz trabajando ahí… Solamente solicito lo que corresponde por derecho”.

