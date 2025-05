Ana María Alvarado ya tiene fecha para que se dicte sentencia en su demanda contra Maxine Woodside

Desde hace dos años, Ana María Alvarado comenzó el proceso legal para pedir una liquidación justa luego de su salida del programa “Todo para la mujer” con Maxine Woodside.

Fueron semanas de escándalo cuando “Anita la más bonita”, como le decía Maxine, quedó fuera del programa en medio de un ambiente tenso que traspasaba la pantalla, luego de que le redujeron sus días de participación a solo uno a la semana y la ignoraban. Así que ella decidió ir por la vía legal para pedir lo justo, pero se topó con sorpresas, como que Woodside la desconociera como su colaboradora.

Así lo contó Ana María Alvarado en su canal de YouTube, al recordar que, “cara a cara”, Maxine “miente y asegura que su hijo Fernando nunca ha sido el productor, asegura viéndome a los ojos que ella jamás me pagaba, que siempre me pagaba Radio Fórmula, que solo me sentaba junto a su lado porque la empresa dijo, sin importar si hacía bien o mal el trabajo y que ni órdenes me daba... ¡Entonces, quién sabe, yo hacía lo que nadie me decía!”.

Ana explicó que “Aún ganando por honorarios se puede solicitar tu liquidación y comprobar si hay o no una relación laboral. Tiene que haber un horario, que yo lo tenía, acudir a las instalaciones, que yo acudía, seguir órdenes, que seguía, viajaba con ellos cuando lo pedían, evidentemente ellos ganaban dinero y nosotros lo mismo, en fin, había una relación laboral”.

“Por fortuna, yo tuve guardado todo el tiempo los recibos de honorarios, las conversaciones telefónicas, los correos, los WhatsApp... ". Ana contó que tuvo dos citas para intentar conciliar, donde la defensa de Maxine negó conocer a Ana como empleada de la locutora. Debido a que no hubo arreglo, comenzaron las audiencias del juicio desde hace dos años, con entrega de pruebas, testimoniales, peritajes.

“Faltaba la última etapa del peritaje de mi celular donde se desprenden las conversaciones de WhatsApp y correos, y hay que certificar la dirección IP y decidan si lo que mostré fue verdad o no”.

"¡Y qué creen! Ya hay fecha para que dicten la sentencia y será a fin de mes (mayo)”.

¿Qué busca Ana? “Yo solo quiero empezar y terminar el proceso, y como dije desde el día uno, respetar lo que diga la autoridad. Me ceñiré a la sentencia que dicte el juez y que dará a conocer a fin de mes”.

Ana María confía que la sentencia resulte a su favor, aunque reiteró que aún perdiendo, ella ya ganó. “Gané porque exigí justicia, seguí el proceso, cuento con muy buenos abogados, he hecho lo que debo de hacer conforme a la ley. Me quedo satisfecha con el trabajo que realicé durante 32 años, para quién sabe quién, pero lo realicé. Nunca faltaba, nunca tomé más que una semana de vacaciones, cumple órdenes, traté con respeto a Maxine, porque yo la quería, la respetaba, nunca quise ponerme por encima de ella. Conocía cuál era mi función y mi papel, yo nunca me colgué de su nombre, no hice nada indebido, así que al final mi conciencia está tranquila”.

“Estoy feliz porque ya termina el proceso y se dicta una sentencia, y nos apegaremos, yo creo que tanto ella como yo, a lo que diga la ley. Si es a mi favor, ella tendrá que proceder a pagarme, pero si no sale a mi favor, pues sigo con mi vida, que por fortuna tengo a mi familia y trabajo”, contó Ana María. “Por fortuna no necesito ese dinero en este momento, aunque a todos nos cae muy bien, pero no me lo estarían regalando, es lo que gané durante tantos años de trabajo”.