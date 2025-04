¿Dónde están las cenizas de Daniel Bisogno? Esto dijo Alex Bisogno

A casi dos meses del fallecimiento de Daniel Bisogno, su hermano, Alex Bisogno, ha hecho una impactante revelación: la familia no sabe dónde están las cenizas del conductor.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, Alex Bisogno expresó su preocupación y señaló que la exesposa de su hermano, Cristina Riva Palacio, ha cortado toda comunicación con ellos, lo que ha generado tensiones adicionales en medio de los conflictos por la falta de su testamento.

“El Muñeco” murió el pasado 20 de febrero a los 51 años debido a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado realizado en septiembre de 2024. Tras su partida, sus restos fueron cremados y, según declaraciones previas de Alex, se contemplaba colocar las cenizas junto a las de su madre, Araceli Bisogno, quien falleció en febrero de 2024. Sin embargo, esta intención no ha podido concretarse.

¿Dónde están las cenizas de Daniel Bisogno?

En su mensaje, Alex Bisogno detalló que los problemas comenzaron cuando intentó visitar las cenizas de su hermano junto a su padre, pero descubrieron que las chapas de la casa de Daniel Bisogno habían sido cambiadas.

“Queremos comentar que Cristina, mamá de Michaela, ha cortado toda comunicación con nosotros desde hace semanas. Todo comenzó cuando llevé a mi papá para visitar las cenizas de Daniel y nos encontramos con que habían cambiado las llaves de las chapas de su casa”, dice el comunicado.

“A la fecha, no sabemos dónde están las cenizas, ni dónde podemos visitarlas, sobra decir que mi padre está profundamente triste por esto”, añade. Además, señaló que no han tenido contacto con Michaela, la hija de nueve años de Daniel, lo que agrava el dolor de la familia.

“Le solicitamos públicamente a Cristina que permita el contacto para que las cosas puedan ser resueltas y Michaela tenga acceso a toda su familia”.

Ex esposa de Daniel Bisogno comenzó un juicio por la herencia

Hace apenas unos días, Pati Chapoy dijo en plena transmisión de ‘Ventaneando’ que Daniel Bisogno no dejó testamento, a pesar de que estuvo saliendo y entrando del hospital durante dos años, “dejó desprotegida a su hija”.

Esta información fue confirmada por Alex Bisogno a través de su comunicado: “en efecto, Daniel no dejó elaborado ningún testamento. Lamentamos muchísimo esta situación que ha dejado a toda nuestra familia en una situación complicada”, escribió.

Además, dio a conocer que Cristina Riva Palacio inició un juicio legal sin consultar a la familia del conductor y cortó todo lazo con ellos.

Daniel Bisogno y su hija Michaela X @DaniBisogno

“Hasta donde sabemos, Cristina ha comenzado un juicio de intestado por sí misma. Esto puede llevar a otras diligencias legales que nos parecen innecesarias con buena voluntad”, reveló el presentador.

Hasta el momento, Cristina Riva Palacio no se ha pronunciado sobre estas declaraciones y no ha confirmado ni desmentido dicho proceso legal.

Alex Bisogno también aclaró que no están peleando la herencia de su hermano, la cual se estableció que le corresponde a su hija Michaela, solo están interesados en que la menor sea la única heredera de los bienes del también actor.

“La familia Aguilar Bisogno no está peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela. Para nosotros lo más importante es su bienestar y así será siempre. Le rogamos al público y la prensa que no permitan que unos cuantos mientan tratando de buscar antagonistas o escándalos que no existen”, reza el comunicado.

Cristina Riva Palacio Instagram @crisrpb88

“Si bien no estamos peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela, como familia velaremos para que dicha herencia se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes de Daniel (...) Daniel quería nuestro apoyo para que vigiláramos de cerca las finanzas de Michaela y para que no se vendiera ninguna propiedad hasta que ella tuviera la edad y las facultades para hacerlo”, añade.

¿Alex Bisogno sustituirá a Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’?

En marzo pasado, Alex Bisogno tuvo un encuentro con medios de comunicación, donde fue cuestionado sobre si ocuparía el lugar de su hermano en el famoso programa de espectáculos de Pati Chapoy, luego de que en enero fue despedido de ‘Al Extremo’.

“Tengo clara una cosa, que quiero trabajar pronto, eso sí, en su momento yo terminé mi ciclo en el programa en el que yo estuve hasta el 5 de enero (Al Extremo)”, declaró.

Familia de Alex Bisogno y Daniel Bisogno Instagram @alexbbisogno

“Ahora que Daniel ya no esta lo que sigue es regresar a trabajar, ¿en dónde? todavía no lo sé, si ha habido pláticas que no han pasado de ahí, sólo pláticas... Pero tengo claro una cosa, yo el sillón de Ventaneando, el sillón de Daniel, jamás lo voy a ocupar, nunca, porque a mí o a cualquier otra persona siempre le va a quedar muy grande”.

Alex argumentó: “El lugar de Daniel Bisogno siempre será el lugar de Daniel Bisogno y podrá llegar alguien pero sería un nuevo elemento, alguien que se integre, y jamás ocupará el lugar de Daniel”.

Cabe recordar que recordar que Pati Chapoy ya le había dicho a Eden Dorantes que Daniel es “insustituible” y respondió con un escueto “no” sobre los rumores de que Alex se integraría a “Ventaneando”