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Al interior de la casa donde Martha Higareda cría a sus gemelas junto a Lewis Howes

La pareja muestra lo mucho que disfruta el proceso de ser padres

Marzo 26, 2026 • 
Alejandro Flores
martha hogareda.jpg

La casa es de dos plantas y tiene un jardín con cancha de tenis y basquetbol

Instagram

Martha Higareda y Lewis Howes llevan un año de casados y hace cuatro meses que se convirtieron en padres de unas gemelas.

Su vida familiar es idílica y así lo comparten en su redes sociales, donde muestran aspectos de su día a día en el proceso de criar a sus bebés.
Luego de las complicaciones que tuvo Martha Higareda durante el embarazo y particularmente en el parto, la pareja ha explicado que se ha enfocado en disfrutar al máximo la experiencia de ser papás.
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La fiesta de Lewis Howes

El más reciente evento familiar fue el cumpleaños de Lewis Howes, en el que Higareda organizó una fiesta íntima, apenas con unos cuantos invitados que acudieron a su casa para partir un pastel, cenar y jugar tenis en su jardín.

La celebración fue en su casa y a través de un video publicado en su perfil de Instagram, la actriz, productora y conductora mostró algunos aspectos de la fiesta y el interior de su hogar.
Se aprecia, por ejemplo, la sobriedad con la que esta decorada, lo que permite amplios espacios en la sala y la cocina.

martha hogareda casa.jpg

Martha le festejo su cumpleaños a Lewis en casa

Instagram

Dominada por los muros blancos y los muebles de madera, el lugar está diseñado para dar la sensación de tranquilidad.

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La casa es una construcción de dos plantas con una fachada blanca y un enorme jardín exterior en el que los Howes-Higareda instalaron un campo de juego para tenis y basquetbol.

“Eres la mejor esposa”, escribió Howes en el video de Martha donde se les ve felices y criando a sus gemelas.

Al interior de Martha Higareda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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