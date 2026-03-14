“Daría la vida por tres personas": la siniestra frase que José Ángel Bichir pronunció en un reality show

La conexión entre Belinda y José Ángel Bichir fue evidente a lo largo de los cuatro programas del reality show que protagonizaron.

Bromas y travesuras quedaron grabadas en cada uno de los episodios de “Divina Comida”, la producción de HBO en la que cuatro personalidades se invitan mutuamente a cenar para mostrar sus cualidades como anfitrión, incluyendo su capacidad para cocinar.

En esa temporada participaron Belinda, Verónica Toussaint, Manuna y José Ángel. La ganadora fue, “como siempre”, Belinda.

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José Ángel, en cambio evidenció su poca preparación para recibir a sus invitados, ya que preparó carne y postres de mucho dulce cuando Verónica le había advertido que no comía ninguna de las dos.

En el tercer episodio, donde Toussaint es la anfitriona, la cena termina con un juego en el que la actriz y conductora lee algunas frases que alguno de los invitados ha dicho en algún momento de su vida.

El resto de ellos tenía que adivinar quién lo dijo.

Fue entonces que la segunda frase que leyó Verónica fue:

“Rápidamente te digo que sí daría la vida por mi sobrino, el hijo de mi hermana , por ella y por mi madre”.

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¿Quien es la madre de José Ángel Bichir?

El papá de José Ángel es Odiseo Bichir, actor que ha enfocado gran parte de su carrera al teatro y el cine. Es el mayor de los tres hermanos Bichir (Demian, Bruno y Odiseo), hijos del legendario director teatral Alejandro Bichir.

Odiseo estuvo casado con Patricia Pascual, productora y empresaria teatral. estuvieron juntos hasta el 2012, cuando decidieron divorciarse.

Patricia, con la separación de Odiseo, se convirtió en un soporte emocional de José Ángel, con quien ha mantenido una relación cercana, a diferencia de Odiseo, que ha reconocido que se mantiene distante de José Ángel.

No hay, que se conozca públicamente, un pleito entre padre e hijo, pero es evidente que no se frecuentan.

¿Quién es la hermana de José Ángel Bichir?

La hermana de José Ángel es Rosaura Bichir, una mujer que ha seguido los pasos de su abuelo haciendo del teatro universitario el motor de su vida. También ha incursionado en el cine como realizadora y maestra.

Suele impartir talleres de cinematografía en diferentes ciudades de México y en su cuenta de Instagram comparte fotos y videos de momentos familiares con los Bichir, incluyendo a su hijo, es decir, el sobrino mencionado por José Ángel en su conversación dentro de “Divina Comida”