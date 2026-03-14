Llegaron como los reyes del reality pero fueron eliminados: “Mario Bezares estaba iluminado”

"¿Nosotros?”, preguntó Brenda Bezares cuando Alan Tacher anunció cuál pareja era la cuarta finalista y cuál estaba eliminada.

Fue la última eliminación del reality show "¿Apostarías por mí?”, que termina este domingo 15 de marzo y que comenzó hace casi dos meses con el encierro de 12 parejas.

La ultima en ser anunciada para participar en este reality show fue la pareja formada por Mario y Brenda Brezares.

“Nos dijeron que venían los reyes del reality show pero no sabíamos que eran ustedes”, dijo René Strickler cuando los vio llegar a la villa en la que estuvieron encerrados.

Este halago de Strickler fue secundado por todos los participantes que consideraron a los Bezares una pareja experta en este tipo de programas.

Sobre todo, se basaron en el antecedente de que Mario fue el ganador de La Casa de los Famosos, primera edición de México.

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Efectivamente, Mario y Brenda avanzaron y fueron favoritos durante gran parte de la competencia pero este viernes 13 de marzo sucumbieron y fueron los últimos eliminados antes de la final del domingo.

La última pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?”

En el último duelo se enfrentaron a Alejandra Jaramillo y Beta, con quienes curiosamente establecieron una estrecha amistad.

Por votaciones del público se decidió que los Bezares quedaran fuera, lo cual fue una sopresa para el resto de las parejas.

Jaramillo, sin embargo, resaltó que los Bezares se veían tranquilos y contentos cuando fueron eliminados.