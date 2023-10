Adriano Zendejas le manda un fuerte mensaje a Horacio Pancheri tras meterse con su hermana, Samadhi

Adriano Zendejas le manda un duro mensaje a Horacio Pancheri tras llamar “fea” a Samadhi Zendejas en Instagram

Adriano Zendejas le mandó un fuerte mensaje a Horacio Pancheri tras meterse con su hermana, Samadhi Zendejas, quien expuso al actor argentino por mandarle un mensaje privado de Instagram diciéndole “fea”.

“Que alguien le diga al señor (Horacio Pancheri), que en lugar de opinar de la belleza de una mujer, se meta a unas clases de actuación”, escribió Adriano en una de sus historias de la famosa aplicación.

Tras defender a su hermana con uñas y dientes, Adriano también se sinceró con ella: “Eres tan bonita pero eres tan hermosa por dentro, eso te hace una mujer espectacular. Te admiro”.

Adriano Zendejas defiende a su hermana, Samadhi Zendejas, de Horacio Pancheri Instagram

Samadhi Zendejas expone a Horacio Pancheri

Samadhi Zendejas expuso a Horacio Pancheri tras haber recibido un desagradable mensaje de su parte.

“Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable... Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de él insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, comenzó a contar Samadhi en un video.

La protagonista de la telenovela ‘Vuelve a mí’ no se quedó callada y enfrentó al también modelo por hacerle ciberbullying.

“Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”, aseguró la actriz.