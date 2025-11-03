Suscríbete
“Adrián Marcelo entró a La Casa de los Famosos gracias a mí”, dice Kike Mayagoitia desde la Granja VIP

Esta es la historia de lo que supuestamente pasó para que Marcelo estuviera en el reality show de Televisa

November 03, 2025 
Alejandro Flores
Eran una mancuerna muy gustada

Adrián Marcelo comenzó a tener popularidad en la televisión cuando fue conductor de SNSerio, un programa de variedades nocturno.

Al estilo de los late night estadounidenses, con una serie de invitados que se sientan en un sillón frente al público y de costado al escritorio del anfitrión, SNSerio ganó prestigio por su tono irreverente y sarcástico con el que se enfrentaban los invitados.
El dato curioso es que no era conducido por uno sino por dos: Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia.
Construyeron ambos una mancuerna efectiva a la hora de simpatizar con el público y provocar a los invitados sin hacerlos sentir incómodos.
Hasta que Adrián presuntamente comenzó a hablar mal de su colega y amigo.

¿Qué dijo Kike Mayagoitia de Adrián Marcelo en la Granja VIP?

Kike se guardó las razones del distanciamiento con Marcelo hasta este domingo, en el que decidió revelar su verdad... y lo hizo estando dentro del reality show La Granja VIP.
Mayagoitia asegura que Adrián Marcelo intentó ponerle el pie para quedarse él solo con el programa. Y lo hizo en el punto en el que tenia más exito.

“Pero no pasó a mayores. No quiero halar de eso, es darle importancia a alguien que no la tiene”.

El actual conductor de TV Azteca asegura que cuando Adrián fue a hablar con un ejecutivo para pedir que lo corrieron, la respuesta que obtuvo fue un rotundo no. “Él se queda, es el conductor principal”, habría dicho aquel ejecutivo del que Kike no reveló el nombre.
Pero lo que más le dolió, es que Adrián Marcelo había tenido varios tropezones, según Mayagoitia, que casi le cuestan el trabajo. Y si no lo despidieron fue porque él intervino para pedir una segunda oportunidad para su amigo.

Todavía cuando Televisa buscó a Adrián para entrar a La casa de los famosos, Kike Mayagoitia hizo les hizo el trabajo. Asegura que fue él quien le proporcionó el contacto a la producción del reality show.
Hasta ahora, Adrián Marcelo no ha respondido a la acusación.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
