Angélica Vale habla de su divorcio y sorprende con su nueva apariencia

La vida de Angélica Vale parece no haber sufrido cambios a pesar de que está en proceso de divorcio.

La actriz sigue con su programa de radio como locutora principal, además de crear contenido para sus plataformas de redes sociales en donde su programa estrella son las recetas de cocina que prepara junto a su madre, Angélica María.

La noticia de que La Vale se separa de Otto Padrón resultó escandalosa por la manera en que sucedió. De acuerdo con la versión de la actriz de Lea Fea Más Bella, estaba cenando con su todavía esposo cuando comenzaron a llegarle mensajes preguntando sobre su divorcio. Es decir, que se enteró de que el proceso legal ya había comenzado a través de los medios de comunicación.

La decisión de Angélica Vale

Angélica supo de inmediato que su separación de Otto no iba a ser tersa y tomó una decisión que un mes después ha revelado en una entrevista con la revista Hola!

La actriz cuenta que esa determinación fue permanecer con el mayor silencio posible durante el vendaval mediático.

Así que a pesar de que se han hecho acusaciones muy fuertes, como la de que ella cometió una infidelidad, Vale no ha respondido públicamente a ninguno de esos cuestionamientos.

En las declaraciones a la revista, explica que ese silencio se explica por su intención de proteger a sus hijos de 11 y 13 años: Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

La Vale señala que su prioridad es que el entorno en el que sus hijos adolescentes se desenvuelven se mantenga lo más sano posible.

El otro elemento que llamó la atención de la revista en la foto de portada, en la que luce un look que la hace ver muy parecida a su madre Angélica María.