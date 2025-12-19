Suscríbete
Acusan a influencer de hacerse pasar por Sabine Moussier; ella explota: “Hijos de la gran...“

Los videos se han hecho virales por el supuesto parecido que hay entre la actriz mexicana y la influencer chilena

Diciembre 18, 2025 • 
Alejandro Flores
loreto cid.jpg

Loreto Cid

TikTok

“En vez de causarme daño están provocando que la gente hable más de mí”, dice Loreto Cid, influencer que se ha hecho viral or su parecido con la actroz mexicana Sabine Moussier.

Loreto Cid es una médico chilena, especializada en dermatología y que hace algunos años tuvo un accidente en el rostro.
“Choque con un ventanal”, ha explicado en varias ocasiones.
Como resultado de ese problema, Loreto tiene una prótesis en la nariz. En estos días, utilizó unos pupilentes que alimentaron la idea de que quería hacerse pasar por Sabine Moussier.
Loreto respondió iracunda en un video publicado en su cuenta de TikTok:

“Hijos de la gran... madre, vean mi cuenta y revisen si yo en algún momento intento hacerme pasar por esa actriz. Yo jamás he intentado hacerme pasar por esa actriz y tampoco lo necesito; tengo mi vida propia y mi éxito propio”

Loreto Cid publicó no uno sino varios videos en los que respondió a la polémica en varios tonos.

“Hace rato estaba enojada pero ahora ya me dan risa. Gracias a ustedes ahora tengo más pacientes de otros países”.

@loreto.cid42

♬ sonido original - Loreto Cid

La sospecha de Loreto Cid

Loreto Cid se define políticamente como una mujer de derecha y en contra de iniciativas como el aborto y la eutanasia.

De hecho, asegura que esos temas son los que están detrás de la falsa noticias de que ella se quiere hacer pasar por Sabine; asegura que quieren utilizar esa difamación para atacarla políticamente.

“Soy doctora, exitosa, yo no carezco de nada, no intentaría suplantar una persona... no conozco a esa persona; no sé si está viva o muerta. No me uses a mí para decir que lidero organismos a favor del aborto y la eutanasia, yo soy de derecha”, dice en otro de los videos en los que se dirige directamente al perfil de TikTok donde comenzó el rumor.

@loreto.cid42

Respuesta a @Loreto Cid

♬ sonido original - Loreto Cid
“Yo necesito que me ofrezcan disculpas por lo que están haciendo conmigo”, termina en el más reciente de los videos, publicado este 18 de diciembre.

Sabine Moussier
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
