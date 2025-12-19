Suscríbete
Amigo de Candela Márquez revela por descuido cómo va la relación con Alejandro Sanz

La pareja es un misterio: aparecen juntos en eventos pero se niegan a hablar de su relación

Diciembre 18, 2025 • 
Alejandro Flores
alejandro sanz candela marquez (1).jpg

Sanz y Márquez aparecieron juntos hace dos semanas

Instagram Elle España

La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez ha sido un vaivén de emociones.

Entre rupturas y reconciliaciones, la pareja se ha convertido en algo impredecible pero lo último que se sabía es que se habían separado... pero luego reaparecieron juntos en una alfombra roja en Madrid... pero ninguno de los dos quiso confirmar su reconciliación.
Sanz ha tenido un 2025 complicado por la acusación de una fan que hizo una denuncia pública de abuso en contra del cantante. También ha tenido que enfrentar demandas laborales de ex empleados por lo que el español procura aparecer poco públicamente.
En noviembre de este año, una de los pocas buenas noticias fue que ganó el Grammy Latino por Grabación del Año, derrotando al que parecía imbatible Bad Bunny.

“Perdóname que te he robado este Grammy”, dijo aquella noche Sanz.

Pero incluso ese día la sombra de su confusa relación apareció: Candela Márquez no lo acompañó a la entrega del premio.

¿Están o no juntos Alejandro Sanz y Candela Márquez?

La verdad sobre esta pareja es difícil de rastrear pero uno de los mejores amigos de Candela Márquez, decidió hablar públicamente.

“Ya le dije a Candela que me convertí en su vocero en la Ciudad de México porque nunca aparece por acá y cuando viene siempre anda ocupada”, dijo Luis Felipe Tovar, actor de larga trayectoria en cine, teatro y televisión y que, en efecto, mantiene un estrecha amistad con Márquez.

En una entrevista con Imagen Televisión en la que promovía su obra de teatro “El Sótano”, Luis Felipe habló también largo y tendido sobre Alejandro Sanz y Candela.

“Va a pasar la Navidad con su familia... ahí está con Alejandro. Claro que hay cosas que no me atrevo a preguntar, espero a que ellos me lo cuenten pero yo los veo muy abrazados”.

El actor de películas como “El callejón de los milagros” y “Todo el poder” reveló que en las constantes conversaciones que tiene con su amiga, es evidente que el vínculo amoroso con Alejandro Sanz está sano y fuerte.

“Si viven juntos y salen a lugares juntos pues yo creo que están bien. Cuando algo está nadando y parece pato y hace como pato... pues es un pato”.

Pero advirtió que solamente ellos saben la profundidad de su relación pues “detrás de una puerta” suceden muchas cosas que la gente no comparte.

Alejandro Sanz candela márquez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
