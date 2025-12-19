Suscríbete
Viral

Habla Kristin Cabot, la protagonista del escándalo en show de Coldplay: “Pagué un precio alto”

Fue captada con un hombre que no era su esposo en pleno concierto.

Diciembre 18, 2025 • 
MrPepe Rivero
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg

Andy Byron y Kristin Cabot, durante el concierto de Coldplay.

TikTok

Uno de los casos más virales de este año ocurrió en un concierto de Coldplay, cuando se expuso una infidelidad en la “kiss cam” en Boston. La protagonista, Kristin Cabot, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, se besaba con su exjefe Andy Byron.

Cinco meses después, la mujer rompió el silencio para confesar la dura realidad que enfrenta, una consecuencia de aquella noche que se hizo viral en redes sociales.

Fue en entrevista para The New York Times, donde la mujer de 53 años reconoció que había tomado un par de bebidas y estaba emocionada... Jamás imaginó que la Kiss Cam la delataría.

Aclaró que antes de ese momento no había tenido ningún tipo de relación romántica con Byron.

“Tomé una mala decisión, me eché un par de High Noons, bailé y me comporté inapropiadamente con mi jefe. Y no es nada”.

“Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, dijo la mujer que enfrentó acoso en redes sociales y en la calle.

Ahora está soltera, pues desde hace semanas, Andre Cabot, su entonces esposo, había dicho que el suceso viral ocurrió poco después de que su esposa le solicitara el divorcio. “Esta historia terminó en redes sociales con videos que generaron millones de vistas y medios de comunicación, que no tardaron en revelar que ambos estaban casados y tenían familias”.

Es por eso que Kristin Cabot insiste en que no cometió traición, y ahora rompe el silencio para dar una lección de vida a su familia:

“Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores y meter la pata de verdad. Pero no tienen por qué amenazarlos con matarlos por ellos”.

VIRAL infidelidad
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
José Said, ex de Marianne Gonzaga, revela que también quiso apuñalarlo como a Valentina Gilabert
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
adulta-abuelita-abandonada-.jpg
Viral
Abandonaron en el frío a abuelita a la orilla de la carretera: Cruz Roja la encontró inconsciente
Diciembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-tabasco-1.jpg
Famosos
Fátima Bosch llega como Miss Universo a Tabasco pero la critican porque parecía reina de carnaval
Diciembre 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
payaso-tuki-tuki-funeral-.jpg
Viral
Dan último adiós a payasito Tuki Tuki entre llantos, lamentos y exigencia de justicia tras crimen
Diciembre 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mayte-Lascurain-Mijares.jpg
Famosos
Mayte Lascurain confiesa que no se casó con el amor de su vida por Mijares
La cantante se sinceró y compartió porque decidió no formar una familia con el hombre que siempre la amo.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Granja-animales.jpg
Famosos
¿Hay maltrato animal en ‘La Granja VIP’? A los famosos se les olvidan las cámaras
Ahora, ‘El Patrón’ golpea a un caballo con la hebilla de un cinturón.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza-Graciela-Fernández.jpg
Famosos
Florinda Meza acusa a primera esposa de ‘Chespirito’ de robo: “vendía sus casas y se quedaba con el dinero”
La actriz no para de despotricar en contra de todos.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Francisco-N.jpg
Famosos
Tras amenazas, fiscal ordena que se VIGILE la casa de Alicia Villarreal las 24 horas del día
El abogado de la cantante explicó que las autoridades buscan que pase una Navidad en tranquilidad.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez