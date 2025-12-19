Suscríbete
Los caminos de Bad Bunny y Belinda se cruzan: así los ve Mhoni Vidente en 2026

La tatorista le echó las cartas a los cantantes y el resultado fue impactante

Diciembre 18, 2025 • 
Alejandro Flores


Mhoni Vidente



Las gira de Bad Bunny en México ha sido todo lo que se esperaba.

Desde el primer concierto hubo un incidente para comentar entre los seguidores del reguetonero: al bailar en el techo de La Casita, Bad Bunny trastabilleó y cayó de espaldas.
Fue una caída sin consecuencia pero también un indicio de que en cada concierto siempre habría algo que comentar.
La presencia de Ana de la Reguera y Diego Boneta bailando al interior de La Casita, por ejemplo, se hizo viral en el segundo de los conciertos.
Todavía en su presentación de este martes, la convocatoria de Bad Bunny alcanzó a Yeri Mua y Caro Miranda quienes protagonizaron un incidente en pleno concierto. De acuerdo con la influencer, Caro Miranda la empujó durante el segmento del concierto en el que Bad Bunny aparece en La Casita.
La predicciónd e Mhoni Vidente

En ese contexto es que ahora Mhoni Vidente lanza una predicción asombrosa.

“Bad Bunny la está rompiendo. Aquí termina su gira pero el próximo año estará en el Super Bowl y estará acompañado de Shakira y de otro cantante puertorriqueño”, dijo Mhoni en el canal de Unicable, donde contestó algunas preguntas del público.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La tarotista, además, está convencida de que el cantante está a punto de comenzar una nueva relación.

“Él no tiene problema con la bisexualidad, puede querer a un hombre o a una mujer”.

De acuerdo con lo que leyó en las cartas, Mhoni Vidente tiene claro, sin embargo, que su siguiente romance será con una mujer.

“Se visualiza una relación con Belinda”, soltó Mhoni en una declaración vertiginosa.

Esta relación sucederá justo en la misma época en la que Bad Bunny se presente en el Súper Bowl, el cual, dice la tatorista, lo consolidará como el representante de los latinos.

Mhoni Vidente predice Bad Bunny Belinda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
