Los caminos de Bad Bunny y Belinda se cruzan: así los ve Mhoni Vidente en 2026

Las gira de Bad Bunny en México ha sido todo lo que se esperaba.

Desde el primer concierto hubo un incidente para comentar entre los seguidores del reguetonero: al bailar en el techo de La Casita, Bad Bunny trastabilleó y cayó de espaldas.

Fue una caída sin consecuencia pero también un indicio de que en cada concierto siempre habría algo que comentar.

La presencia de Ana de la Reguera y Diego Boneta bailando al interior de La Casita, por ejemplo, se hizo viral en el segundo de los conciertos.

Todavía en su presentación de este martes, la convocatoria de Bad Bunny alcanzó a Yeri Mua y Caro Miranda quienes protagonizaron un incidente en pleno concierto. De acuerdo con la influencer, Caro Miranda la empujó durante el segmento del concierto en el que Bad Bunny aparece en La Casita.

La predicciónd e Mhoni Vidente

En ese contexto es que ahora Mhoni Vidente lanza una predicción asombrosa.

“Bad Bunny la está rompiendo. Aquí termina su gira pero el próximo año estará en el Super Bowl y estará acompañado de Shakira y de otro cantante puertorriqueño”, dijo Mhoni en el canal de Unicable, donde contestó algunas preguntas del público.

La tarotista, además, está convencida de que el cantante está a punto de comenzar una nueva relación.

“Él no tiene problema con la bisexualidad, puede querer a un hombre o a una mujer”.

De acuerdo con lo que leyó en las cartas, Mhoni Vidente tiene claro, sin embargo, que su siguiente romance será con una mujer.

“Se visualiza una relación con Belinda”, soltó Mhoni en una declaración vertiginosa.

Esta relación sucederá justo en la misma época en la que Bad Bunny se presente en el Súper Bowl, el cual, dice la tatorista, lo consolidará como el representante de los latinos.

