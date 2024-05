Adal Ramones reveló detalles de su conexión especial con Luis Miguel: ‘Me saludó tres veces’

Fue el pasado 8 de febrero que Luis Miguel consintió a sus fans costarricenses con un exitoso concierto en el Estadio Nacional que estuvo repleto de música, momentos divertidos y la presencia de estrellas como Sebastián Yatra y Adal Ramones, quienes aprovecharon para cantar los éxitos de “El Sol” en primera fila.

Sobre esta experiencia precisamente habló Adal Ramones en el programa de radio La Caminera, espacio en donde el conductor reveló que Luis Miguel se acercó a él para saludarlo no sólo una, sino... ¡tres veces! Sin duda, una experiencia que aunque resulte increíble, quien fuera presentador de Otro Rollo sostuvo que sí ocurrió.

Durante su charla con La Caminera, Adal Ramones reconoció que su velada en Costa Rica fue simplemente memorable por un entrañable gesto de Luis Miguel que, aseguró, siempre recordará.

Adal Ramones y Luis Miguel han tenido una relación muy cordial desde hace varios años, y esto quedó manifestado en el concierto que “El Sol” ofreció en Costa Rica al que Adal tuvo la oportunidad de asistir lleno de nervios, pues aceptó que es fan del cantante:

“Estábamos en primera fila y yo como niña, estaba extasiado, de ‘Si me voltea a ver me muero’ ”, reconoció Ramones, quien contó que Luis Miguel no sólo lo volteó a ver, sino que lo saludó tres veces a lo largo del show:

“Empezó el concierto, voltea a verme y yo digo ‘Sí me le aviento’. De repente me hace una seña con la mano y me dice mi mujer ‘Ya te saludó’ (…). Me saludó tres veces en el concierto y salí flotando”, contó Adal Ramones, quien aprovechó para alabar el enorme talento de Micky en el escenario.

“Realmente es un mega artista, dudo que haya alguien de ese nivel con ese talento”, declaró el presentador de televisión.