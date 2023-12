¡Agarrón! Adal Ramones y Poncho de Nigris son captados discutiendo a manotazos: Te voy a arrancar la peluca

Captan el momento exacto en el que Poncho de Nigris y Adal Ramones tienen un encontronazo a palabras y manotazos a las afueras del Aeropuerto de Monterrey, ayer martes.

En el video que circula en redes se ve al exintegrante de LCDLFM que le quita la mano a Adal Ramones, de 62 años, cuando éste lo toca a la altura del pecho, mientras la discusión sube de tono.

Luego del pleito, Poncho de Nigris, de 47 años, publicó un live explicando la situación.

“Venía grabando, me le acerqué por atrás y le dije: ‘Dime en la cara todo lo que me dijiste, no te hagas pende... Te voy a arrancar la peluca, te voy a meter un put... Pero ya no estamos para hacer shows. Bien tranqui, bien leve, nada más”.

“Me sentí como ridículo, se me puso ‘picudillo’ cuando vio que lo estaban grabando para supuestamente aventarse un tiro, mentadillas de madr., tranqui y ya. Esta veterano y está chiquito”, expresó.

¡Aquí el video de la discusión!

Más tarde, Adal Ramones le respondió a Poncho en redes con el siguiente mensaje: “Nada en la tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento (frase de Nietzsche). Espero que esta noche duermas bien”.

Adal Ramones le contesta a Poncho de Nigris tras pleito que tuvieron en Aeropuerto de Monterrey. adalramones

Cabe señalar que la relación entre Poncho de Nigris y Adal Ramones no es del todo buena desde hace años, ya que de Nigris declaró en el podcast de Sergio Mejorando y dijo en su estancia en LCDLFM que recibió malos tratos de parte del conductor en una entrevista que le hizo en ‘Otro Rollo’ y ha hablado mal de él.

“Fui a Otro Rollo’, me entrevistó y siempre tratándose de burlar, siempre minimizando. Es una m... de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue m..., fue una m... de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí. Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté".

