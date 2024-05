Un amigo de Luis Miguel reveló por qué ‘El Sol’ no convive con sus hijos... ¡y no es por Aracely Arámbula!

¿Por qué Luis Miguel

El acercamiento que Luis Miguel y Michelle Salas han tenido en los últimos meses, y llegó a su punto culminante con la primera selfie de padre e hija juntos publicada en el Instagram de la modelo, llegó repleta de controversias para el cantante debido a que no fueron pocas las personas que le echaron en cara la nula relación que tiene con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo en común con Aracely Arámbula.

De hecho, “La Chule” y “Micky” se vieron enfrascados a lo largo de este 2023 en un largo pleito legal desatado por el asunto de los meses de pensión alimenticia que el cantante adeudaba y el cual sirvió para que la pareja “sacara sus trapitos al sol"; fue a partir de ahí que se especuló con la teoría de que el cantante no podía ver a sus hijos porque su ex no lo dejaba.

Sin embargo, al parecer este rumor es falso y las razones del distanciamiento entre Luis Miguel y sus dos hijos son otras: esto fue lo que declaró el empresario Rafael Herrerías, uno de los amigos más cercanos a “ El Sol ”.

¿POR QUÉ LUIS MIGUEL NO CONVIVE CON SUS HIJOS?

El empresario Rafael Herrerías reveló en una entrevista para Ventaneando cómo va la relación de Luis Miguel con Michelle Salas y por qué no convive con Miguel y Daniel de la misma manera:

“Lo que pasa es que trae una gira muy complicada y es puro viaje, y los chavos están yendo a la escuela”

“Están mucho tiempo juntos, pero no siempre se sacan fotos ( Luis Miguel y Michelle Salas ). Conviven mucho (…) es muy, muy buena su relación. Están conviviendo y es normal”, aseguró Herrerías.

Asimismo, el empresario también aclaró que “Mickey” no ve a sus otros dos hijos porque su apretada agenda repleta de viajes se lo impide, además de que los jóvenes van a la escuela y no pueden salir tan a menudo.

“Lo que pasa es que trae una gira muy complicada y es puro viaje, y los chavos están yendo a la escuela”, expresó el empresario, quien de esta manera descartó que Aracely Arámbula esté detrás de este alejamiento entre padre e hijos.

TE RECOMENDAMOS: