¿Cómo se vería Luis Miguel en el 2030? Este es el curioso video hecho con inteligencia artificial que reveló el misterio

¿Nunca has tenido curiosidad por saber cómo luciría Luis Miguel con un outfit de los años 20’s... o en un futuro no muy lejano, en el 2030? Pues esta curioso video elaborado con una herramienta de inteligencia artificial podría darte la respuesta.

A pesar de que el uso de la IA ha sido muy criticado desde que comenzó a aplicarse con fuerza hace unos años, lo que nadie puede negar es que esta herramienta nos ha brindado imágenes y videos muy curiosos que, al menos a nivel viral, funcionan bastante bien, como es el caso del look de Luis Miguel a través de los años.

¿CÓMO SE VERÁ LUIS MIGUEL EN EL FUTURO?

¡La inteligencia artificial volvió a hacer de las suyas! En esta ocasión, un usuario de Instagram utilizó la herramienta para recrear a “ El Sol ” en diferentes etapas que abarcan desde 1920 al 2030.

“¿Cuál década les gusta más? Escribe abajo”, escribió la cuenta luismiguel_aiart para acompañar el video, el cual llama la atención porque el rostro del cantante luce prácticamente igual, sólo cambian los vestuarios acorde a la época.

Es así que el Luis Miguel del 2030 luce como parte de su vestuario una chaqueta “futurista” en colores metálicos que sorprendió a más de un internauta, aunque no fueron pocos los que consideraron que se veía demasiado falso:

“Se ve interesante pero no dejo de sentirlo artificial.. le falta alma”, “Luis Miguel es tan perfecto que no necesita la IA”, “De infarto en cualquiera de las épocas!!!” y “El de los años 70 me recordó un poco a el hermosísimo Eduardo Palomo” fueron algunas de las reacciones.

