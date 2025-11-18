Acusan a Ricardo Peralta de comprar bots para que César Doroteo no fuera eliminado de ‘La Granja VIP’

El resultado de la votación mostrada por Azteca fue “exorbitante e ilógico”.

A través de redes sociales se ha señalado a Ricardo Peralta de comprar ‘granjas de bots’ para evitar que su compañero youtuber César Doroteo fuera eliminado del reality donde participa, ‘La Granja VIP’.

Usuarios en internet y seguidores de la emisión fueron los encargados de revelar que la cantidad de votos registrados en la última gala no corresponde al comportamiento usual de la competencia.

Fueron muchos los cibernautas de plataformas como X y TikTok quienes afirmaron que el resultado de la votación mostrada por Azteca fue “exorbitante e ilógico”.

Las acusaciones se centran en el inesperado repunte de votos que recibió ‘Teo’ justo cuando su permanencia en ‘La Granja VIP’ estaba en riesgo tras una actividad llamada ‘La Traición’.

Fanáticos de la emisión indican que ‘Pepe’ pudo haber financiado o coordinado campañas con ‘granjas de bots’ para crecer la popularidad y los números a favor del concursante.

Hasta el momento ni Azteca ni Adal Ramones han emitido comentarios oficiales respecto a los señalamientos, mismos que se intensificaron con la eliminación de Manola Díez.

Durante la quinta gala, los cuatro nominados: Alfredo Adame, Eleazar Gómez, César Doroteo y Manola, enfrentaron antes de la votación la prueba ‘La Tentación’, donde pudieron ver imágenes inéditas de su estancia en la competencia.

Díez se vio afectada tras observar un video en el que Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia la criticaban por su desempeño, esto mermó en su estado de ánimo previo a la votación.

El primer salvado por el público fue Eleazar Gómez, seguido de Alfredo Adame y el duelo final lo enfrentaron ‘Teo’ y Manola; los votos favorecieron a César y la actriz regiomontana tuvo que abandonar ‘La Granja VIP’ tras cinco semanas de competición.

La eliminación de la también modelo se suma a las de Carolina Ross, Sandra Itzel, Omahi, Jawy Méndez y la salida voluntaria de Lolita Cortés.

